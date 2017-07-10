نصيحة لــ ‘‘د ياسين سعيد نعمان‘‘ بطلي اللجوء السياسي في بريطاني

قال ناشط سياسي أن قيادات اللقاء المشترك المعارضة تعيش في وهم وأن البعض ما زال يعيش في وهم اللقاء المشترك ودور المعارضة ودور السلطة الحاكمة ونسى هؤلاء أن الواقع اليوم في المشهد السياسي والعسكري بسبب فشل من يسمون أنفسهم اللقاء المشترك وحلفائهم في تحرير شبر واحد الى صنعاء ويريدون دول الخليج تحارب الى يوم القيامة

نسى هؤلاء أن الحرب الحالية في اليمن والجنوب أحد الأسباب أزمة اقتصادية في دول الخليج والدليل حتى القوانين في السعودية بدأت فعلا في التغيير

وقال الناشط "عبدالله بن هرهره" د ياسين سعيد نعمان الفشل السياسي والعسكري في الشرعية التي انت محسوب منها يادكتور

من حق دول الخليج البحث عن خيارات أخرى مادام القوى السياسية اليمنية في الرياض فشلت في أبسط الأمور وهي إعادة الحياة الى المناطق المحررة فكيف بالله في الجانب العسكرية الفشل بعينه..

أنا انصح الدكتور يقدم اللجوء السياسي في بريطانيا فإن أحد القرارت لك لان واقع المنطقة العربية اليوم يقول سوف يتم إعادة الفرمته في يسمى بالربيع لعربي ومايجري اليوم مع قطر الا دليل على ذلك. عبدالله بن هرهرة

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