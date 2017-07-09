لماذا كرهت هادي .. لماذا كرهت هادي .. تغييرات هادي الاخيرة جاءت بعد دراسة أعدت بطريقة خبيثة بحسب الطريقة العفاشية والهدف زرع الفتنة ومن لا يصدق كلامي فليتابع من سيكون مكان الخبجي وكيف علاقة البديل بمدير الأمن وقائد الحزام الأمني في لحج ! هذه أحد الأسباب المهمة التي جعلتنا نكره هادي بعد أن

سالم ثابت العولقي متحدثا رسميا للمجلس الانتقالي الجنوبي أقرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، متحدثا رسميا ضمن القرارات الختامية لاجتماعات المجلس. واختار المجلس باغلبية اعضاءه الاخ سالم ثابت العولقي متحدثا رسميا للمجلس الانتقالي. ويعد الشاب العولقي من ابرز القيادات الشبابية في الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية، وعضو

‘‘لطفي شطارة‘‘ رئيسا لدائرة الإعلام في المجلس الانتقالي (أسماء رؤساء الدوائر) تم تعيين الأستاذ "لطفي جعفر شطارة" رئيسا للدائرة الإعلامية في المجلس الإنتقالي الجنوبي بالإضافة إلى تعيين رؤساء لدوائر أخرى . "شطارة" إعلامي مخضرم عمل مراسلا لصحيفة الشرق الأوسط الدولية في عدن منذ ما قبل حرب 1994م ولكفاءته وقدراته أستدعته الصحيفة إلى مقرها في لندن للعمل

بيان للمجلس الانتقالي يقر مشروع النظام والبرنامج السياسي والأسس وعدد من الدوائر المتخصصة (أسماء) أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد البيان الختامي عن سلسلة الاجتماعات التي عقدها على مدى خمسة ايام من 5 وحتى 9 يوليو الجاري. وأقر المجلس عدد من الوثائق الخاصة بمشروع النظام الأساسي والبرنامج السياسي والأسس والمبادئ والعلاقات الخارجية ، وكذلك إقرار تعيين عدد من