سالم ثابت العولقي متحدثا رسميا للمجلس الانتقالي الجنوبي
أقرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، متحدثا رسميا ضمن القرارات الختامية لاجتماعات المجلس.
واختار المجلس باغلبية اعضاءه الاخ سالم ثابت العولقي متحدثا رسميا للمجلس الانتقالي.
ويعد الشاب العولقي من ابرز القيادات الشبابية في الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية، وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي.
واقر المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم تسمية رؤوساء عدد من دوائر المجلس.
*السيرة الذاتية للاخ سالم ثابت العولقي
مكان الميلاد: مديرية الصعيد – شبوة
تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة
المؤهل العلمي: بكالوريوس قانون كلية الحقوق جامعة عدن
طالب ماجستير – دراسات عليا بجامعة عدن
ناشط سياسي في الحراك الجنوبي
رئيس العديد من اللجان التنظيمية للفعاليات المركزية للحراك السلمي الجنوبي
عضو تنسيقية طلاب جامعة عدن لتحرير واستقلال الجنوب
عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجنوبي الجامع
الناطق بأسم مجلس المقاومة الجنوبية م/شبوة
عضو اللجنة التنسيقية للحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية م/شبوة
احد جرحى وأسرى المقاومة الجنوبية بعد اجتياح الحوثيين لمحافظة شبوة.
عضو هيئة رئاسة المجلس الأنتقالي الجنوبي
المتحدث الرسمي للمجلس الأنتقالي الجنوبي
مدير برامج مؤسسة الشباب الديمقراطي 2012/2015
رئيس مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان.