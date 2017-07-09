منذ دقيقه
لماذا كرهت هادي ..
لماذا كرهت هادي ..   تغييرات هادي الاخيرة جاءت بعد دراسة أعدت بطريقة خبيثة بحسب الطريقة العفاشية والهدف زرع الفتنة ومن لا يصدق كلامي فليتابع من سيكون مكان الخبجي وكيف علاقة البديل بمدير الأمن وقائد الحزام الأمني في لحج ! هذه أحد الأسباب المهمة التي جعلتنا نكره هادي بعد أن
منذ 13 دقيقه
سالم ثابت العولقي متحدثا رسميا للمجلس الانتقالي الجنوبي
  أقرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، متحدثا رسميا ضمن القرارات الختامية لاجتماعات المجلس. واختار المجلس باغلبية اعضاءه الاخ سالم ثابت العولقي متحدثا رسميا للمجلس الانتقالي. ويعد الشاب العولقي من ابرز القيادات الشبابية في الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية، وعضو
منذ 16 دقيقه
‘‘لطفي شطارة‘‘ رئيسا لدائرة الإعلام في المجلس الانتقالي (أسماء رؤساء الدوائر)
  تم تعيين الأستاذ "لطفي جعفر شطارة" رئيسا للدائرة الإعلامية في المجلس الإنتقالي الجنوبي بالإضافة إلى تعيين رؤساء لدوائر أخرى . "شطارة" إعلامي مخضرم عمل مراسلا لصحيفة الشرق الأوسط الدولية في عدن منذ ما قبل حرب 1994م ولكفاءته وقدراته أستدعته الصحيفة إلى مقرها في لندن للعمل
منذ 34 دقيقه
بيان للمجلس الانتقالي يقر مشروع النظام والبرنامج السياسي والأسس وعدد من الدوائر المتخصصة (أسماء)
  أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد البيان الختامي عن سلسلة الاجتماعات التي عقدها على مدى خمسة ايام من 5 وحتى 9 يوليو الجاري. وأقر المجلس عدد من الوثائق الخاصة بمشروع النظام الأساسي والبرنامج السياسي والأسس والمبادئ والعلاقات الخارجية ، وكذلك إقرار تعيين عدد من
منذ 5 ساعات و 44 دقيقه
هل كان تشكيل المجلس قرارا صائبا ؟
  أي حزب أو منظمة سياسية تنشأ على فكرة محددة و تضع هدف أو رؤية تسعى للوصول إليها, هذا أمر معروف.في علم السياسة وعليه نضع السؤال لماذا قام المجلس الانتقالي الجنوبي و كيف ؟  كانت فكرة وجود حامل سياسي جنوبي تتجذر في وعي كثير من الاخوة الذين استشعروا مسؤوليتهم بل ومطلب شعبي
الرئيسية اخبار المحافظات سالم ثابت العولقي متحدثا رسميا للمجلس الانتقالي الجنوبي
اخبار المحافظات

سالم ثابت العولقي متحدثا رسميا للمجلس الانتقالي الجنوبي

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 09 يوليو 2017 05:56 مساءً

 

أقرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، متحدثا رسميا ضمن القرارات الختامية لاجتماعات المجلس.

واختار المجلس باغلبية اعضاءه الاخ سالم ثابت العولقي متحدثا رسميا للمجلس الانتقالي.

ويعد الشاب العولقي من ابرز القيادات الشبابية في الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية، وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي.

واقر المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم تسمية رؤوساء عدد من دوائر المجلس.

 

*السيرة الذاتية للاخ سالم ثابت العولقي

مكان الميلاد: مديرية الصعيد – شبوة

تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة

المؤهل العلمي: بكالوريوس قانون كلية الحقوق جامعة عدن

طالب ماجستير – دراسات عليا بجامعة عدن

ناشط سياسي في الحراك الجنوبي

 

رئيس العديد من اللجان التنظيمية للفعاليات المركزية للحراك السلمي الجنوبي

عضو تنسيقية طلاب جامعة عدن لتحرير واستقلال الجنوب

عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجنوبي الجامع

الناطق بأسم مجلس المقاومة الجنوبية م/شبوة

عضو اللجنة التنسيقية للحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية م/شبوة

احد جرحى وأسرى المقاومة الجنوبية بعد اجتياح الحوثيين لمحافظة شبوة.

عضو هيئة رئاسة المجلس الأنتقالي الجنوبي

المتحدث الرسمي للمجلس الأنتقالي الجنوبي

مدير برامج مؤسسة الشباب الديمقراطي 2012/2015

رئيس مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان.

 

 

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة