‘‘لطفي شطارة‘‘ رئيسا لدائرة الإعلام في المجلس الانتقالي (أسماء رؤساء الدوائر)

تم تعيين الأستاذ "لطفي جعفر شطارة" رئيسا للدائرة الإعلامية في المجلس الإنتقالي الجنوبي بالإضافة إلى تعيين رؤساء لدوائر أخرى .

"شطارة" إعلامي مخضرم عمل مراسلا لصحيفة الشرق الأوسط الدولية في عدن منذ ما قبل حرب 1994م ولكفاءته وقدراته أستدعته الصحيفة إلى مقرها في لندن للعمل فيها حيث تصدر ,كذلك عمل في وسائل إعلام بريطانية عديدة وكان من أوائل من أصدر صحيفة إليكترونية (عدن برس) للتعريف والدفاع عن القضية الجنوبية ووصل بها إلى الكونجرس الأمريكي وبروكسل .

وقد توّج الاجتماع الأول لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بإصدار القرارات الآتية:ـ

1. قرار المجلس بالموافقة على مشاريع الوثائق المنظمة لعمله بشكل مؤقت لحين إقرارها بشكل قانوني عند اكتمال إنشاء المجلس، والوثائق هي:ـ

- مشروع النظام الأساسي

- مشروع البرنامج السياسي.

- مشروع الأسس والمبادئ

2. قرار رئيس هيئة رئاسة المجلس بإنشاء الدوائر المطلوبة لتفعيل عمل المجلس للفترة الراهنة والمحددة أدناه، ويكلف أعضاء المجلس المبينة أسمائهم قرين كل منها بإدارة عمل الدوائر بصورة مؤقتة حتى يتم إقرار وثائق المجلس بصورة كاملة، وهي:ـ

- دائرة العلاقات الخارجية تتبع رئيس المجلس

- الدائرة التنظيمية الأستاذ/ أمين صالح محمد

- الدائرة السياسية د. ناصر محمد ثابت الخبجي

- الدائرة الإعلامية الأستاذ/ لطفي جعفر شطارة

- دائرة العمل الجماهيرية الأستاذ/ عقيل محمد العطاس

- الدائرة الاقتصادية والمالية م. عدنان محمد عمر الكاف

- دائرة الشهداء والجرحى عميد طيار/ ناصر محمد السعدي

- الدائرة القانونية د. سهير علي أحمد

- دائرة الحقوق والحريات المحامية/ نيران حسن سوقي

- دائرة الفكر والإرشاد العميد/ أحمد محمد بامعلم

- المتحدث الرسمي للمجلس الأستاذ/ سالم ثابت العولقي

3. قرار هيئة رئاسة المجلس بإقرار الاتجاهات العامة وخطة عمل المجلس للفترة القادمة.

4. قرار رئيس هيئة رئاسة المجلس باستمرار عمل اللجان السابقة المساعدة لرئيس المجلس في الفترة القادمة لمساعدة دوائر المجلس في تنفيذ مهامها وتحديد تبعية هذه اللجان لدوائر هيئة رئاسة المجلس وفقاً للاختصاص وعلى النحو التالي:ـ

- اللجنة الفنية الدائرة التنظيمية

- لجنة الاحتفالات والتصعيد دائرة العمل الجماهيري

- اللجنة الإعلامية والمركز الإعلامي الدائرة الإعلامية

- الفريق الدبلوماسي دائرة العلاقات الخارجية

- المتحدث الإعلامي للمجلس رئيس المجلس

- الفريق القانوني الدائرة القانونية

- الأمانة العامة رئيس المجلس

5. قرار رئيس هيئة رئاسة المجلس بتكليف عدد من الأعضاء للإشراف على إدارة نشاط المجلس وعمله في المحافظات.

صادر عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي

العاصمة عدن

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