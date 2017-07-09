عاجل : القائد عيدروس الزبيدي قريبا في بروكسل بدعوة من الإتحاد الأوروبي

قال ناشط سياسي قبل قليل في مكالمة هاتفية أن القائد عيدروس قاسم الزبيدي سيقوم بزيارة هامة إلى بروكسل قريبا .

موقع "شبوه برس" حصل على تأكيد لهذه الزيارة من مصدر مقرب من المجلس الإنتقالي الجنوبي .

بالإضافة إلى ما أكده الناشط "محمد الغيثي" أن لجنة العلاقات الخارجية بالإتحاد الأوروبي تثني على عمل وخطوات المجلس الإنتقالي الجنوبي وتوجه له دعوة رسمية لرئيس المجلس الإنتقال الجنوبي لزيارة مقرها في بروكسل للتشاور.

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