في لقاء مع الزبيدي : قيادات جنوبية بينها الغريب وعسكر تؤكد انخراطها ضمن جهود استعادة الجنوب

يواصل اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لقاءاته التشاورية مع مختلف القيادات والرموز السياسية الجنوبية وقادة المقاومة وذلك بهدف تعزيز وتوحيد الجهود والعمل باتجاه توحيدها بما يخدم قضية شعبنا ويقرب من موعد انعتاقه وخلاصه.

وفي هذا السياق التقى رئيس المجلس الانتقالي عصر اليوم الاستاذ علي هيثم الغريب وكيل محافظة عدن، كما التقى لاحقا السفير قاسم عسكر جبران أمين عام الحراك وقادة مجالس الحراك الثوري ابين وحضرموت وعدن وسقطرى والضالع ولحج وكذلك قادة الثورة الجنوبية بالمهرة.

وخلال اللقاءات التي اتسمت بالودية قدم اللواء الزُبيدي لمحة عن دور المجلس الانتقالي داخليا وخارجيا والخطوات التنظيمية والسياسية والخدماتية التي سيعمل عليها المجلس في المرحلة القادمة، وما حققه المجلس من نجاحات حتى الان على طريق تنظيم عمله الاداري والتواصل مع عدد من المسؤولين في عدد من العواصم العربية والاجنبية.

وأكد الزُبيدي ان المجلس الذي شكل بناء على تفويض شعبي واسع في الرابع من مايو الماضي يمثل مظله مهمه يسعى لاستيعاب كل المكونات الجنوبية المؤمنة بحق الشعب في استعادة دولته والانتصار لقضيته العادلة، وان هدف المجلس هو قيادة نضال شعب الجنوب وادارة الجنوب وتمثيله كما جاء في اعلان عدن، كما اكد ان المجلس حريص على دور وطاقات وخبرات كل المكونات الجنوبية الفاعلة في المجتمع الجنوبي لايمانه المطلق بان الجنوب ملك كل ابناؤه دون اقصاء او تهميش او تجاوز.

من جهتهم عبر القادة الجنوبيون عن سعادتهم بهذا اللقاء مؤكدين انهم سيكونون مع وضمن اي جهد سياسي جنوبي يحقق للجنوب اهدافه في استعادة دولته باعتبار ذلك هو الهدف الذي ناضل الجميع من اجله وسقط في سبيله آلاف الشهداء والجرحى.

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