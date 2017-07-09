أحجار ‘‘بن دغر‘‘ لمشاريع وهمية كاذبة

في 8 ابريل الماضي وضع أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء وبشكل سريع ومفاجئ ، حجر الأساس لمشروع تأهيل وصيانة طريق المطار، خور مكسر، كريتر، وطريق المطار المعلا_التواهي ، وبتكلفة إجمالية بلغت مليار و250 مليون ريال بتمويل حكومي، على ان يتم تنفيذ المرحلة الأولى من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور عدن ..

دخلنا الشهر الرابع ولم يرى المشروع النور باستثناء ترقيع بسيط على خط كورنيش خورمكسر ..

تعهدات بن دغر وقتها وحديثه عن صيف بارد كانت ضمن حملة لإظهار محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي بأنه فشل في تقديم الخدمات كمبرر لاقالته .. اليوم وبعد مرور عام على وعود بن دغر في الكهرباء وأكثر من 4 اشهر على وضع حجر الأساس لطرقات عدن كفيلة لأظهار أن الحكومة هي الفاشلة ، وهي من يستخدم الخدمات كسلاح لمحاربة الناس .. أظهرت هذا فقط ليعرف العالم أساليب الحكومة وأسباب ودوافع قيام المجلس الانتقالي للجنوب.. لصبر الناس حدود فلا تراهنوا على صبرهم.

تصبحون على خير

لطفي شطارة

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