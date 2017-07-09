حزب الاصلاح يسعى لارباك التحالف والشرعية

هجمة شرسة يشنها اعلام الاخونج على التحالف العربي محاولا خلق شرخ بين الطرفين، للتحفيف على مصدر تمويله في الدوحة فيتهمون التحالف بالتقصير.

التحالف اللي قدم السلاح والرجال والمال والدعم السسياسي والخدمي والرواتب والميزانية يقول الاخوان انه قصر في دعم الشرعية

والحقيقة ان الشرعية نائمة في العسل، ومن يحقنها بالمنوم هو حزب الاخوان واذرعه التي احكمت السيطرة عليها، فافشلتها.

وهاهي جبهات حزب الاصلاح تتخبط لاعوام بين تباب الفشل والتخاذل رغم الدعم الجوي والعسكري اللامحدود لم تحقق اي نجاح.

سياسيا افشل الاخوان الشرعية فضربوا علاقاتها بكل الاتجاهات فجعلوها لاتجيد الا خلق العداوات لتفقد حلفاءها في الداخل

والهدف الان حلفاءها في الخارج

قد يتساءل البعض ماهي مصلحة الاخوان في ذلك؟

هناك الكثير من المصالح لكن ابرزها اضعاف الشرعية قدر الامكان كي يسهل عليهم السيطرة عليها بشكل اكبر وايضا اعطاء الفرصة للمليشيات الانقلابية في مواصلة الانقلاب وتشجيع الحوثين وصالح على مواصلة جرائمهم هذا هو الهدف.

وايضا مايحملة حزب الاصلاح من حقد على دول التحالف العربي جعلة يربك المشهد من خلال ايهام قادة الشرعية بان التحالف قصر معها وهو اسلوب لطالما فشل ولكن اصرار حزب الاصلاح بات معروف في تدمير الشرعية.

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