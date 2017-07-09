مواطنون عالقون في الخط الدولي بين محافظتي شبوة وحضرموت استياء شعبي .

عشرات المركبات عالقة في منطقه النشيمه مديرية رضوم محافظة شبوة على الخط الدولي الرابط بين شبوة وحضرموت و من ضمن المواطنيين المسافرين حالات مرضية يتم نقلهم إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت لتلقي العلاج ولكن الرمال المتحركة كانت عائقا أمامهم والجهات ذات العلاقة لم يتحملوا مسؤلياتهم الإنسانية والأخلاقية

والجدير ذكره أن الرمال المتحركة تعتبر كابوس يؤرق المسافرين وخاصة الحالات المرضية التي يتم نقلها إلى المكلا حيث تتعرض الحالات الحرجة إلى الموت على أعتاب الرمال المتحركة ولاحياة لمن تنادي من قبل شركة الغاز والالوية المدعومة من التحالف العربي وكذا السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة وتعتبر معضله يجب اتخاذ التدابير اللازمة للحد من المعاناة والكوارث وعرقلة المواطنين .

*- محضار المعلم

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