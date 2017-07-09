منذ
في لقاء مع الزبيدي : قيادات جنوبية بينها الغريب وعسكر تؤكد انخراطها ضمن جهود استعادة الجنوب
  يواصل اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لقاءاته التشاورية مع مختلف القيادات والرموز السياسية الجنوبية وقادة المقاومة وذلك بهدف تعزيز وتوحيد الجهود والعمل باتجاه توحيدها بما يخدم قضية شعبنا ويقرب من موعد انعتاقه وخلاصه. وفي هذا السياق التقى
منذ 21 دقيقه
أحجار ‘‘بن دغر‘‘ لمشاريع وهمية كاذبة
  في 8 ابريل الماضي وضع أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء وبشكل سريع ومفاجئ ، حجر الأساس لمشروع تأهيل وصيانة طريق المطار، خور مكسر، كريتر، وطريق المطار المعلا_التواهي ، وبتكلفة إجمالية بلغت مليار و250 مليون ريال بتمويل حكومي، على ان يتم تنفيذ المرحلة الأولى من قبل المؤسسة
منذ 26 دقيقه
رهانات الفتنة الساقطة
  كان خطاب التهويل عن "حشدين" في عدن بمناسبة ٧/٧ فرصة كبرى للإعلام المضاد لقضية الجنوب ومادة للإثارة ولإطلاق عناوين صاروخية من منصات الدسائس والفتنة لتفجير معنويات الناس وتوتيرهم. واعتُبرت "موقعة" للنبش في الذاكرة المتفحمة ومواصلة النفخ في الموروث الحكائي المتضخم عن ١٣
منذ 29 دقيقه
حزب الاصلاح يسعى لارباك التحالف والشرعية
  هجمة شرسة يشنها اعلام الاخونج على التحالف العربي محاولا خلق شرخ بين الطرفين، للتحفيف على مصدر تمويله في الدوحة فيتهمون التحالف بالتقصير. التحالف اللي قدم السلاح والرجال والمال والدعم السسياسي والخدمي والرواتب والميزانية يقول الاخوان انه قصر في دعم الشرعية والحقيقة ان
منذ 41 دقيقه
مواطنون عالقون في الخط الدولي بين محافظتي شبوة وحضرموت استياء شعبي .
  عشرات المركبات عالقة في منطقه النشيمه مديرية رضوم محافظة شبوة على الخط الدولي الرابط بين شبوة وحضرموت و من ضمن    المواطنيين المسافرين حالات مرضية يتم نقلهم إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت لتلقي العلاج  ولكن الرمال المتحركة كانت عائقا أمامهم  والجهات ذات
الرئيسية مقالات يوجد مشروعان يتصارعان
مقالات
الأحد 09 يوليو 2017 03:00 صباحاً

يوجد مشروعان يتصارعان

السيد صالح مولى الدويله
مقالات أخرى للكاتب
المنطقتين العسكرية الأولى والثانية وقيادتها وأفرادها فليرحلوا وعلى السلطة في حضرموت تحمل مسؤلياتها
عهدا نقطعه لكم من وادي نحب ومن كل شبر في حضرموت بأننا لازلنا على العهد باقون وأنتم معنا..

 

لإمكان لاستقلال الجنوب فيهما ..المشروع الحوثي وحلفاؤه والمشروع الإخواني وحلفاؤه

فاي شراكة جنوبية ضمن هذين المشروعين لايمكن أن تعطي الجنوب استقلاله والذي يصدق ذلك فهو أما غافل أو يستغفل فكلاهما عدو لاستقلال الجنوب

 

ويوجد مشروع آخر ممكن أن يعطينا استقلال الجنوب وهو أن يكون الجنوب شريكا فاعلا مستقلا في الحرب على الإرهاب  لان شراكة الجنوب ضمن أي من المشروعين لايمكن أن تعطينا استقلال الجنوب بل ستعيدنا إلى صنعاء ومافشل فيه المشروع الحوثي وحلفائه سيحققه المشروع الإخواني وحلفائه

 

 ولذا لابد من الشراكة خارج إطار هذين المشروعين وهذا الخيار  مسئولية المجلس الانتقالي وطبعا سوف تتكالب مراكز المشروعين ضد المجلس تحت عناوين متعددة وهي تشعر بالضبط "أين عقب أخيل"

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال