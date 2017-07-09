يوجد مشروعان يتصارعان

لإمكان لاستقلال الجنوب فيهما ..المشروع الحوثي وحلفاؤه والمشروع الإخواني وحلفاؤه

فاي شراكة جنوبية ضمن هذين المشروعين لايمكن أن تعطي الجنوب استقلاله والذي يصدق ذلك فهو أما غافل أو يستغفل فكلاهما عدو لاستقلال الجنوب

ويوجد مشروع آخر ممكن أن يعطينا استقلال الجنوب وهو أن يكون الجنوب شريكا فاعلا مستقلا في الحرب على الإرهاب لان شراكة الجنوب ضمن أي من المشروعين لايمكن أن تعطينا استقلال الجنوب بل ستعيدنا إلى صنعاء ومافشل فيه المشروع الحوثي وحلفائه سيحققه المشروع الإخواني وحلفائه

ولذا لابد من الشراكة خارج إطار هذين المشروعين وهذا الخيار مسئولية المجلس الانتقالي وطبعا سوف تتكالب مراكز المشروعين ضد المجلس تحت عناوين متعددة وهي تشعر بالضبط "أين عقب أخيل"

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