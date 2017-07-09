لا إقصاء لرأي الأقلية .. وفرض رأي الأقلية أكبر إقصاء ....!

القضية قضية مشاريع مهما سعى أصحاب النظارات السوداء أن يجيروها إلى أمر آخر ؛ ومن تابع ما كتبه أغلب كتاب الغزاة اليمنيين والحملة الشعواء ضد المجلس الإنتقالي سيدرك ذالك .

المجلس الإنتقالي سوف يسخر كل طاقاته لاحتواء الكل ولا يمكن أن يترك جنوبي حر يغرد خارج السرب هذا ما اتضح من خلال قراءة البيان الأخير .

المجلس ليس حزب إقصائي او مكون سياسي المجلس فرضه الواقع الإقليمي والإرادة الشعبية ؛ وقد جمع في هيئة رئاسته السلاطيني و الاشتراكي و المؤتمري و الرابطي و الحراكي المستقل .

فرض الرأي الواحد على المجلس الذي جمع كل التوجهات هو الإقصاء بعينه ومن يشترط على المجلس ضرورة بقاء المجلس تحت سلطة الشرعية دون أي إلتزامات بحفظ الحق ، أو ضرورة إعلان المجلس الإستقلال المباشر دون أيجاد أي عوامل موضوعية ومن يشترط تنفيذ رأيه على الآخرين فهذا هو الإقصاء بعينه .

الرأي في المجلس يجب أن يكون بإجماع ساحق لكل القوى الجنوبية والشخصيات الوطنية وبالذات في القرارات المصيرية ومن يريد فرض رأيه على المجلس بأن يظل تحت كنف الشرعية فهو يريد الموافقة على مشروع الأقاليم وعودة قوى 7/7 إلى الجنوب حتى وإن كان يدعي أنه مع مشروع الإستقلال .

#وضاح_بن_عطية

اتبعنا على فيسبوك