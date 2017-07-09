من هم الكاذبون والمتناقضون وحياتهم السياسية متلبسة بالدين منذ ان تأسيس حزبهم

المجلس الانتقالي الجنوبي لم يذكر في بيان امس حزب الإصلاح اليمني بحرف واحد، وذكر في بيانه وخص جماعة الإخوان المسلمين واشكالها المتنوعة وأعتقد أننا جميعاً سمعنا تصريح اليدومي قبل فترة قصيرة من المملكة العربية السعودية عندما قال أن حزب الإصلاح اليمني الذي يعتبر هو رئيسه لا تربطه اي علاقة بجماعة الإخوان المسلمين وانما هم حزب يمني سياسي بأمتياز ...

أمس الناشطة توكل كرمان قالت في منشور على صفحتها بالفيس بوك أن حزب الإصلاح اليمني الذي هي تنتمي له واحد كواده اخواني وكذلك سمعنا صياح وبكاء وعويل كل من ينتمي الى حزب الإصلاح اليمني.

الآن ياعرب نحب نعرف الإجابة الصحيحة والحقيقية من الصادق ومن الكاذب رئيس الحزب اليدومي ام الناشطة الاصلاحية النوبلية توكل كرمان

اتبعنا على فيسبوك