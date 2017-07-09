في رحيل الفقيد البطل . فــَـهـــــد النسي
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شبوه برس - خاص - برانتفورد كندا
الأحد 09 يوليو 2017 02:35 صباحاً
رحلتَ عنــَّا وفي كلِّ القــلوبِ لكــمْ**ذِكــــــــرى وتــَبقى وفــــَــاءً للمياميـــنِ
يا - فهـــدُ - والأرضُ ما زالـــتْ تحدثــُنا**عن خيرِ من ثبتوا وسـطَ المــَيادينِ
تهــْمي الدموعُ على الأبطالِ حينَ مَضوا**وكلنا- فــَـهد- في الدنـــْيا إلى حــِينِ
ولنْ تزلزلنا أهوالـــــُــها أبــَداٌ**أو دمـعــــــة سفــْحتها مــُــقلــــــةُ العـِــَيــــنِ
تأليف: فاروق المفلحي. برانتفورد. كندا. فيي تاريخ 7 يوليو 2017م
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