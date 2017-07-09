في رحيل الفقيد البطل . فــَـهـــــد النسي

مواطنون عالقون في الخط الدولي بين محافظتي شبوة وحضرموت استياء شعبي . عشرات المركبات عالقة في منطقه النشيمه مديرية رضوم محافظة شبوة على الخط الدولي الرابط بين شبوة وحضرموت و من ضمن المواطنيين المسافرين حالات مرضية يتم نقلهم إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت لتلقي العلاج ولكن الرمال المتحركة كانت عائقا أمامهم والجهات ذات

يوجد مشروعان يتصارعان لإمكان لاستقلال الجنوب فيهما ..المشروع الحوثي وحلفاؤه والمشروع الإخواني وحلفاؤه فاي شراكة جنوبية ضمن هذين المشروعين لايمكن أن تعطي الجنوب استقلاله والذي يصدق ذلك فهو أما غافل أو يستغفل فكلاهما عدو لاستقلال الجنوب ويوجد مشروع آخر ممكن أن يعطينا استقلال الجنوب وهو

لا إقصاء لرأي الأقلية .. وفرض رأي الأقلية أكبر إقصاء ....! القضية قضية مشاريع مهما سعى أصحاب النظارات السوداء أن يجيروها إلى أمر آخر ؛ ومن تابع ما كتبه أغلب كتاب الغزاة اليمنيين والحملة الشعواء ضد المجلس الإنتقالي سيدرك ذالك . المجلس الإنتقالي سوف يسخر كل طاقاته لاحتواء الكل ولا يمكن أن يترك جنوبي حر يغرد خارج السرب هذا ما اتضح

هكذا هم المخلصون للوطن.... يرحلون بصمت هكذا هم المخلصون للوطن... يقاتلون لاجلـه بصمت ... ويعملون لاجلـه بصمت ... ويقدمون انفسهم رخيصة له بصمت... ويتركون آثارهم في قلوبنا بصمت... ثم يرحلون عن وطنهم الجنوب بصمت ... آآآآه كم انت قاسي ايها الزمن... لم تعطنا الوقت الكاف لنفي بوعودنا التي قطعناها في ان نلتقيهم على تربة