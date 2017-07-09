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في رحيل الفقيد البطل . فــَـهـــــد النسي

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شبوه برس - خاص - برانتفورد كندا
الأحد 09 يوليو 2017 02:35 صباحاً

 

رحلتَ عنــَّا وفي كلِّ القــلوبِ لكــمْ**ذِكــــــــرى وتــَبقى وفــــَــاءً للمياميـــنِ

يا - فهـــدُ - والأرضُ ما زالـــتْ تحدثــُنا**عن خيرِ من ثبتوا وسـطَ المــَيادينِ

تهــْمي الدموعُ على الأبطالِ حينَ مَضوا**وكلنا- فــَـهد- في الدنـــْيا إلى حــِينِ

ولنْ تزلزلنا أهوالـــــُــها أبــَداٌ**أو دمـعــــــة سفــْحتها مــُــقلــــــةُ العـِــَيــــنِ

 

تأليف: فاروق المفلحي. برانتفورد. كندا. فيي تاريخ 7 يوليو 2017م

 

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