صحيفة ديلي ميل البريطانية : الجنوبيون يلمون شملهم من اجل الاستقلال

انتشر الاف من الجنوبيون المطالبين بانفصال الجنوب في شوارع عدن يوم الجمعة ولوحوا بعلم الجنوب سابقا في احتجاجهم الثالث منذ مايو.

وسار المتظاهرون في وسط عدن، ثاني مدن اليمن وموطن حكومة البلاد التي مزقتها الحرب.

وقد هتفوا بدعمهم للمجلس الجنوبي الانتقالي وطالبوا باستقلال دولة الجنوب التي كانت مستقلة قبل ان تعلن توحدها مع شمال اليمن في عام 1990.

ويذكر ان المجلس الانتقال الجنوبي، عبارة عن جهاز مستقل يهدف الى الاشراف على الحكم الذاتي في المحافظات الجنوبية، اعلن في مايو الماضي ولم تعترف به حكومة الرئيس عبدربه منصور هادى.

ويضم المجلس الانتقالي 26 عضوا خمسة منهم محافظين لخمس محافظات جنوبية كما يضم وزيرين من الحكومة.

تعد عدن قاعدة مؤقتة لحكومة هادي منذ ان تم احتلال العاصمة صنعاء من قبل المتمردون الحوثيون منذ سبتمبر 2014.

ولدى هادي مقر في الرياض ، بعد أن فر من عدن في مارس 2015 بعد ان اغلق المتمردين الشيعة جميع المنافد.

ذكرت منظمة الصحة العالمية ان اكثر من 8 الاف شخص لقوا مصرعهم في العامين الماضيين واصيب عشرات الالاف في الحرب في اليمن.

*- شبوه برس – الأيام

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