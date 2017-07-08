إنتشار غير مسبوق لقوات يمنية بين صافر والعبر والوديعة
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شبوه برس - خاص - العبر صحراء حضرموت
السبت 08 يوليو 2017 05:33 مساءً
شوهد اليوم انتشار غير مسبوق لقوات مسلحة يمنية تقع تحت قيادة الفريق علي محسن الاحمر التي بدأت التموضع من صافر مارب حتى العبر حضرموت ومفرق شبوة الوديعة العبر .
وذكر شهود عيان ان الكثافة للانتشار اكثر من سابقات مماثلة الا ان هذه المرة الاولى من حيث الكثافة العددية والاليات ٠
ولم تعرف بعد مهمة الانتشار الكثيفة للافراد والاليات التي تجاوزت مواقع تمركزها الجغرافية ووصولها الى قطاعات عسكرية جغرافية تتبع المنطقة العسكرية الاولى .
*- شبوه برس- عدن تايم
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