إنتشار غير مسبوق لقوات يمنية بين صافر والعبر والوديعة

شوهد اليوم انتشار غير مسبوق لقوات مسلحة يمنية تقع تحت قيادة الفريق علي محسن الاحمر التي بدأت التموضع من صافر مارب حتى العبر حضرموت ومفرق شبوة الوديعة العبر .

وذكر شهود عيان ان الكثافة للانتشار اكثر من سابقات مماثلة الا ان هذه المرة الاولى من حيث الكثافة العددية والاليات ٠

ولم تعرف بعد مهمة الانتشار الكثيفة للافراد والاليات التي تجاوزت مواقع تمركزها الجغرافية ووصولها الى قطاعات عسكرية جغرافية تتبع المنطقة العسكرية الاولى .

*- شبوه برس- عدن تايم

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