إنتشار غير مسبوق لقوات يمنية بين صافر والعبر والوديعة شوهد اليوم انتشار غير مسبوق لقوات مسلحة يمنية تقع تحت قيادة الفريق علي محسن الاحمر التي بدأت التموضع من صافر مارب حتى العبر حضرموت ومفرق شبوة الوديعة العبر . وذكر شهود عيان ان الكثافة للانتشار اكثر من سابقات مماثلة الا ان هذه المرة الاولى من حيث الكثافة العددية والاليات

‘‘الوحدويون “جداً جداً‘‘ بعض المثقفين المولعين بوحدة ٧/٧ من إخوتنا الشماليين يتحدثون عن الإمارات والسعودية وهادي ويتجاهلون شعب حي اسمه الشعب الجنوبي ويتساءلون : ماذا يحدث في عدن؟ ما يحدث في عدن والجنوب أيها الزملاء الكرام ان شعبا اراد التعبير عن نفسه. لماذا تعتقدون أن الجائع لا يرفض الجوع إلا في

المجلس الانتقالي بصدد اعلان عن قرار هام خلال الساعات القادمة تعقد في هذه الاثناء الجلسة الختامية لهئية رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في مقره بالعاصمة عدن . وقال مصدر اعلامي "للمرصد" ان المجلس الانتقالي يعقد اليوم السبت اخر جلساته لمناقشة اقرار هيكله التنظيمي وتنظيم العمل. وكشف المصدر ان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي

ماذا قدمت لنا الامارات !!! بعد هروب الرئيس هادي الى عدن من إقامته الجبرية بصنعاء كنّا بين مكذب ومصدق أن عفاش سيدفع بقواته لملاحقته وخصوصا بعد خطاب الحوثي الذي وصف ابناء الجنوب أنهم أصحاب حق ومظلومين ، قلنا حينها هذا الرجل لا يكذب وسيبقى في صنعاء فهناك اعدائه الذين قاتلوه ستة حروب وليس الجنوب ثم