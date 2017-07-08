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المجلس الانتقالي بصدد اعلان عن قرار هام خلال الساعات القادمة

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شبوه برس - متابعات - عدن
السبت 08 يوليو 2017 05:18 مساءً

 

تعقد في هذه الاثناء الجلسة الختامية لهئية رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في مقره بالعاصمة عدن .

وقال مصدر اعلامي "للمرصد" ان المجلس الانتقالي يعقد اليوم السبت اخر جلساته لمناقشة اقرار هيكله التنظيمي وتنظيم العمل.

 

وكشف المصدر ان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تحضر لقرارات وخطوات هامة ابرزها اعلان المجلس العسكري والذي قال المصدر انه سيضم قيادات عسكرية وامنية بارزة ستشكل دفعة قوية للمجلس .

واكد المصدر ان هناك خطوات جادة لتحريك ملف الخدمات وتفعيل القرارات التي اتخذها المجلس من سابق.

 

يذكر ان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي كانت بدأت جلساتها يوم الاربعاء الماضي بحضور رئيس المجلس وغالبية الاعضاء .

 

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