التكفير في العصر الحديث صادر عن المدرستين السلفية والاخوانية

أنا أرى أن خطبة المعلا اتخذت مسار أكثر من مجرد كلام واعظ على منبر فلو ان كل مايقوله الوعاظ فتاوى يتدين بها المسلم لربه لتحررت فلسطين من زمان ولو أن كل مايقوله اولئك الوعاظ الصادق منهم والذي تأخذه نشوة وكثرة الحضور فيعتقده مستمعوهم بانه تدين ودين يجب على المسلم أن ينفذه لصافحتنا الملائكة في الطرقات

الفتوى ليست قول على منبر بل الفتوى الترخيص أو المنع عن ثقة وتستند إلى سند شرعي

لذلك تم تضخيمها لأغراض ليست لخطبة (رمزو) لانها ليست فتوى بالمعني العام والخاص للفتوى وأيضا لاتخاطب جماعة اسلامية بعينها كالفتوى في العصر الحديث التي نعلم أنها تتجه لقطاع معين في المجتمع فيعتقدها هذا القطاع من اصول تدينه

أنا شخصيا لست ممن يحبذون التكفير على الولاء,السياسي مهما كان ولكن لا أعتقد أن شطحة "رمزو" سوف يتدين بها لله من سمعها فكل الحاضرين في الساحة معروفون للعالم والاقليم وللجميع انهم خليط مجتمعي متعدد وممن ينتهجون ويمارسون النضال السلمي منذ انطلاق ثورتهم

واذا كان هناك من خلل فيها فهي صدرت عن شخص يدعي انه من الجماعة السلفية ومعلوم أن التكفير على الولاء,السياسي في العصر الحديث صادر عن المدرستين السلفية والاخوانية

فهي في الأخير بضاعتكم ردت إليكم

اتبعنا على فيسبوك