منذ
كانت المأساة في 7/7/ 94
  حينما إحتفل كل مؤتمري وإصلاحي بقوة الدبابة والمدفع ووحدتهم التي عمدوها بالدم و يخرجون اتباعهم من المعسكرات ليخدعوا العالم بإنهم منتصرين وان ارض الجنوب ستقبل بهم .    كمحتل همجي لم يهتموا ان احتفالاتهم كانت على انقاض مدننا المُدمرة و البحث عن جثث اهلنا والمفقودين
منذ 3 دقائق
الشهيد صالح أبوبكر بن حسينون
  الشهيد صالح أبوبكر بن حسينون ليس قائدا عسكريا شجاعا، فقط وليس إداريا ذكيا فقط، ولكنه كان - رحمه الله - وطنا في ذات، مثلما كانت ذاته ذائبة في وطن، جاهد حتى آخر نفس من أجل تخليصه من فخ الوحدة غير المأسوف عليها.   كانت رصاصة الغدر التي استهدفته في المكلا التي قدم إليها من
منذ 7 دقائق
ناشطي تعز وصحفييها : شتان ما بين الاحرار والعبيد
  قال ناشر وكاتب صحفي أن ناشطي تعز وصحفيها لو ركزوا جهودهم لتحرير تعز واستعادة امجادهم، افضل لهم من حشر انوفهم في الجنوب !!   وقال الصحفي "ياسر اليافعي" بالله كيف يريدوا عزة وكرامة وهم يرفضونها بل ويحسدون ابناء الجنوب عليها ويريدون ان يكونوا مثلهم عبيد للشمال !!   شتان
منذ 14 دقيقه
لماذا لا يفتح المجلس قنوات تواصل ...!
  اتضح أن من هم ضد الهدف الذي تم تشكيل المجلس الإنتقالي الجنوبي من أجله يحاولون تصويره بإنه حزب شمولي إقصائي و لا يؤمن بالآخر . بينما الحقيقة هي أنه المجلس أسس كإدارة انتقالية يضم في عضوية هيئة رئاسته عدة تيارات سياسية وفكرية ودينية وإجتماعية وعسكرية أتفقت على هدف واحد وهو
منذ 15 دقيقه
إقحام الدين بالسياسة في خطبة الجمعة أمر خطير
  الحمد لله والشكر له ان فعاليات ٧ / ٧ في هذا اليوم الجمعة مرت بسلام حتي الان وجميع الأطراف التزمت بالحكمة والسلمية والقانون في التعبير عن مشاعرهم وارائهم بهذه المناسبة واثبت شعب الجنوب معدنه الأصيل والحضاري واحترامه لدولة النظام والقانون وسيادة القانون الامر المزعج
الرئيسية مقالات الشهيد صالح أبوبكر بن حسينون
مقالات
السبت 08 يوليو 2017 03:02 صباحاً

الشهيد صالح أبوبكر بن حسينون

د سعيد الجريري
مقالات أخرى للكاتب
علي محسن ذراع عفاش ..والثنائي العفاشي الجنوبي هادي وبن دغر
عن هادي وغسيل المواقف!
فوزية باسودان .. وداعا!
هادي بن دغر
ليس تعليقا على قرارات الرئيس ((المعاق)) كليا:
حضرموت ومعصوبو الأعين !!
إصلاح مسار الوحدة مشروع طويت صفحته
ولن تكون حضرموت بمنأى عن حماقاته ..
من الآخر .. ستطول بإشقائنا في اليمن رحلة التيه !!
أنيس باسويدان عمدة جاكرتا الجديد ..ومناوطة بن دغر لتذليل حضرموت !!

 

الشهيد صالح أبوبكر بن حسينون ليس قائدا عسكريا شجاعا، فقط وليس إداريا ذكيا فقط، ولكنه كان - رحمه الله - وطنا في ذات، مثلما كانت ذاته ذائبة في وطن، جاهد حتى آخر نفس من أجل تخليصه من فخ الوحدة غير المأسوف عليها.

 

كانت رصاصة الغدر التي استهدفته في المكلا التي قدم إليها من جبهة العبر ، لتعزيز مقاومة الساحل، تدرك كما يدرك مطلقها أن اغتيال بن حسينون ليس اغتيال قائد عسكري فحسب، وإنما يعني اغتيال جبهة.

لذلك فاغتيال بن حسينون صفحة تتكرر في تاريخ المعارك عبر العصور ، يتأكد فيها دور الفرد ذي القدرات الخاصة في تحديد المسارات، انتصارا او هزيمة.

 

رحم الله الشهيد بن حسينون فقد قضى واقفا مبدأ وإرادة وهدفا، ولم يكن جسرا لمرور عربات الاحتلال او مشروعه المتخلف، وإذ نستذكر يوم استشهاده، تتداعى إلى الذاكرة صور من المشهد في ذلك اليوم القاسي في المكلا التي كان سقوطها في 5 يوليو 94 إيذانا بسقوط عدن في 7  يوليو، لكنهما الآن تعيدان للشهيد بن حسينون معنى من معاني رمزية الانتصار لقضايا الشعوب التي لا تسقط بالتقادم.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال