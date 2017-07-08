كانت المأساة في 7/7/ 94 حينما إحتفل كل مؤتمري وإصلاحي بقوة الدبابة والمدفع ووحدتهم التي عمدوها بالدم و يخرجون اتباعهم من المعسكرات ليخدعوا العالم بإنهم منتصرين وان ارض الجنوب ستقبل بهم . كمحتل همجي لم يهتموا ان احتفالاتهم كانت على انقاض مدننا المُدمرة و البحث عن جثث اهلنا والمفقودين

الشهيد صالح أبوبكر بن حسينون الشهيد صالح أبوبكر بن حسينون ليس قائدا عسكريا شجاعا، فقط وليس إداريا ذكيا فقط، ولكنه كان - رحمه الله - وطنا في ذات، مثلما كانت ذاته ذائبة في وطن، جاهد حتى آخر نفس من أجل تخليصه من فخ الوحدة غير المأسوف عليها. كانت رصاصة الغدر التي استهدفته في المكلا التي قدم إليها من

ناشطي تعز وصحفييها : شتان ما بين الاحرار والعبيد قال ناشر وكاتب صحفي أن ناشطي تعز وصحفيها لو ركزوا جهودهم لتحرير تعز واستعادة امجادهم، افضل لهم من حشر انوفهم في الجنوب !! وقال الصحفي "ياسر اليافعي" بالله كيف يريدوا عزة وكرامة وهم يرفضونها بل ويحسدون ابناء الجنوب عليها ويريدون ان يكونوا مثلهم عبيد للشمال !! شتان

لماذا لا يفتح المجلس قنوات تواصل ...! اتضح أن من هم ضد الهدف الذي تم تشكيل المجلس الإنتقالي الجنوبي من أجله يحاولون تصويره بإنه حزب شمولي إقصائي و لا يؤمن بالآخر . بينما الحقيقة هي أنه المجلس أسس كإدارة انتقالية يضم في عضوية هيئة رئاسته عدة تيارات سياسية وفكرية ودينية وإجتماعية وعسكرية أتفقت على هدف واحد وهو