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ناشطي تعز وصحفييها : شتان ما بين الاحرار والعبيد

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 08 يوليو 2017 02:58 صباحاً

 

قال ناشر وكاتب صحفي أن ناشطي تعز وصحفيها لو ركزوا جهودهم لتحرير تعز واستعادة امجادهم، افضل لهم من حشر انوفهم في الجنوب !!

 

وقال الصحفي "ياسر اليافعي" بالله كيف يريدوا عزة وكرامة وهم يرفضونها بل ويحسدون ابناء الجنوب عليها ويريدون ان يكونوا مثلهم عبيد للشمال !!

 

شتان ما بين الاحرار والعبيد الفرق بين السماء والارض .

سننتصر وستظلون مجرد أدوات لقوى الشمال لأنكم وجهتم اقلامكم والسنتكم صوب العدو الخطأ وتركتوا تعز تنهشها قوى شمال الشمال ...

 

 

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