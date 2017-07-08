منذ دقيقتان
كانت المأساة في 7/7/ 94
  حينما إحتفل كل مؤتمري وإصلاحي بقوة الدبابة والمدفع ووحدتهم التي عمدوها بالدم و يخرجون اتباعهم من المعسكرات ليخدعوا العالم بإنهم منتصرين وان ارض الجنوب ستقبل بهم .    كمحتل همجي لم يهتموا ان احتفالاتهم كانت على انقاض مدننا المُدمرة و البحث عن جثث اهلنا والمفقودين
منذ 5 دقائق
الشهيد صالح أبوبكر بن حسينون
  الشهيد صالح أبوبكر بن حسينون ليس قائدا عسكريا شجاعا، فقط وليس إداريا ذكيا فقط، ولكنه كان - رحمه الله - وطنا في ذات، مثلما كانت ذاته ذائبة في وطن، جاهد حتى آخر نفس من أجل تخليصه من فخ الوحدة غير المأسوف عليها.   كانت رصاصة الغدر التي استهدفته في المكلا التي قدم إليها من
منذ 8 دقائق
ناشطي تعز وصحفييها : شتان ما بين الاحرار والعبيد
  قال ناشر وكاتب صحفي أن ناشطي تعز وصحفيها لو ركزوا جهودهم لتحرير تعز واستعادة امجادهم، افضل لهم من حشر انوفهم في الجنوب !!   وقال الصحفي "ياسر اليافعي" بالله كيف يريدوا عزة وكرامة وهم يرفضونها بل ويحسدون ابناء الجنوب عليها ويريدون ان يكونوا مثلهم عبيد للشمال !!   شتان
منذ 15 دقيقه
لماذا لا يفتح المجلس قنوات تواصل ...!
  اتضح أن من هم ضد الهدف الذي تم تشكيل المجلس الإنتقالي الجنوبي من أجله يحاولون تصويره بإنه حزب شمولي إقصائي و لا يؤمن بالآخر . بينما الحقيقة هي أنه المجلس أسس كإدارة انتقالية يضم في عضوية هيئة رئاسته عدة تيارات سياسية وفكرية ودينية وإجتماعية وعسكرية أتفقت على هدف واحد وهو
منذ 16 دقيقه
إقحام الدين بالسياسة في خطبة الجمعة أمر خطير
  الحمد لله والشكر له ان فعاليات ٧ / ٧ في هذا اليوم الجمعة مرت بسلام حتي الان وجميع الأطراف التزمت بالحكمة والسلمية والقانون في التعبير عن مشاعرهم وارائهم بهذه المناسبة واثبت شعب الجنوب معدنه الأصيل والحضاري واحترامه لدولة النظام والقانون وسيادة القانون الامر المزعج
الرئيسية مقالات لماذا لا يفتح المجلس قنوات تواصل ...!
مقالات
السبت 08 يوليو 2017 02:51 صباحاً

لماذا لا يفتح المجلس قنوات تواصل ...!

وضاح بن عطية
مقالات أخرى للكاتب
بن دغر يلحس تهديداته. . وتصريح الليلة بشأن فعالة 7-7 الجنوبية لحفظ ماء وجه لا يخجل
لماذا لا نتقرب من هادي !!؟؟
من يبيع الوهم حكومة الشرعية .. أم قيادات المقاومة الجنوبية ..!
إياكم ورفض أقوى سلاح
فزاعة أحمد علي أطلقها الهاربون للنيل من المجلس الانتقالي .
من الذي يذبح عدن !!
ماذا يريد أبناء المناطق الوسطى من شعب الجنوب ....!
انتصار الضالع كشف الحقيقة المغيبة عن الخليجيين ..!
لا يمكن ترك هادي للإصلاح .
لا تكبر السنبلة وشجرة العلقم تلف عليها ... !

 

اتضح أن من هم ضد الهدف الذي تم تشكيل المجلس الإنتقالي الجنوبي من أجله يحاولون تصويره بإنه حزب شمولي إقصائي و لا يؤمن بالآخر .

بينما الحقيقة هي أنه المجلس أسس كإدارة انتقالية يضم في عضوية هيئة رئاسته عدة تيارات سياسية وفكرية ودينية وإجتماعية وعسكرية أتفقت على هدف واحد وهو إدارة الجنوب و بناء مؤسساته حتى إستقلاله .

 

توزع تشكيلة بناء المجلس الإنتقالي بعد تفويض الجماهير حيث ضم فيه الاشتراكي والرابطي والسلفي والسلاطيني والمؤتمري والليبرالي والمقاوم والحراكي والمستقل

وقد تم مراعاة التوزيع الحزبي السياسي والفكري و الإجتماعي في توزيعه مثلما تمت في تشكيلته مراعاة نسب تمثيل المحافظات .

 

إختلافه يكمن فقط مع ذوي الأهداف الأخرى سواء كانوا من دعاة الاقاليم او دعاة الوحدة أو بعض العقليات الأنانية من أصحاب حبتي أو الديك ( لعبني ولا عطلت ) .

وجود أخطاء أو تجاوزات في تشكيلة المجلس أمر وارد ومن يعمل حتما سوف يخطئ ولكن التركيز على نسبة الخطأ وهي لا تتعدى 20% و الاصطفاف في صف العدو هو الخطأ بعينه .

 

ماحصل اليوم كان صفعة لمجموعة (لعبني ولا عطلت) نتمنى أن يكون درس لهم لمراجعة أنفسهم وتغليب الحق العام على الذات ونتمنى من هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي فتح قنوات تواصل مع كل الأطراف والشخصيات الوطنية وجعل المجلس كالأب الحاضن لكل أبنائه .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال