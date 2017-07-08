التوحيد والجهاد تصف ‘‘الزبيدي‘‘ بالمرتد وتبيح دماء أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي (بيان)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى والصلاة وسلام على عباده الدين اصطفى

اما بعد .......

فهذا نداء الى ابناء اليمن عامة وابناء الجنوب خاصة لقد تابعنا فعالية مايسمى المجلس الانتقالي لابناء الجنوب الذي يتزعمه المرتدين عيدروس الزبيدي والمرتد هاني بن بريك ومن انضم او سينضم معهم .

نقول بعد متابعتنا لكلمة المجلس هذا اليوم واعلانه الحرب على الاسلام والمسلمين .

1 ) يعتبر كل من يؤيد هذا المجلس بعد اعلان المجلس في كلمته الحرب على الاسلام والمسلمي مرتد وخارج من ملة الاسلام

2 ) تعتبر تجمعات المجلس وفعالياتهم اهداف عسكرية ودمائهم حلال لانهم كفرو بعد اعلانهم الحرب على الاسلام والمسلمين وسوف نرفق نص البيان بهدا البيان .

3 ) يجب على اعضاء المجلس الانتقالي اعلان براءتهم من المجلس وعيدروس الزبيدي حتى نحقن دمائهم وكي لا نستهدفهم بالاغتيالات او العمليات الاستشهادية

4 ) نطالب جميع فصائل الحراك عدم التعامل مع المجلس وكل من يتعامل معهم فهو منهم وحكمه كحكمهم .

القائد العسكري لجماعة التوحيد والجهاد في المحافظات الجنوبية

ابو عمر العدني

2017/7/7 م

يوم الجمعة 14شوال

*- عبدالخالق الحود

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