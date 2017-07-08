شطارة: المليونية تضمنت رسائل للانقلابيين والإخوان ونأسف لهجوم إعلام الشرعية

أكد عضو المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، أن مليونية 7 يوليو بعنوان "استمرار رفض الاحتلال"، تضمنت رسائل للانقلابيين والاخوان المجرمين ولكل من يقف ضد إرادة شعب الجنوب.

وقال شطارة: للأسف الإعلام المحسوب على الشرعية كأن الإسهال أصابه من كثرة هجومه على الاحتفالية وعلى المجلس الانتقالي وقيادته، ولم نعد نعرف هل هؤلاء مع الشعب المنتصر في الجنوب أو مع الانقلابيين في صنعاء.

واحتضن عصر اليوم الجمعة شارع الشهيد مدرم (الرئيسي) في مديرية المعلا بعدن المليونية بمشاركة قيادة وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي وجماهير جنوبية حاشدة من مختلف مناطق ومحافظات الجنوب، وأعلن بيان صادر عن المجلس الجنوبي في المليونية ألقاه رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، حظر أنشطة الجماعات الإرهابية الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش والحوثي.

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