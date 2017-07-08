تنظيمية مليونية 7-7 ‘‘بالمعلا‘‘ تصدر بياناً ختامياً

انتهت مليونية رفض استمرار الاحتلال التي نظمها المجلس الانتقالي الجنوبي مساء اليوم الجمعة بوسط مديرية المعلا بالعاصمة عدن بسلام ونجاح جماهيري وإعلامي كبير.

وقالت اللجنة المنظمة للمليونية إن الفعالية الحاشدة التي حضرها رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس الزُبيدي، انتهت بسلام ولم تسجيل أي حوادث فيها.

وثمن القائمون على المليونية الجهود الكبيرة التي بذلتها قوات شرطة عدن ووحدات الأمن المكلفة بحماية المتظاهرين القادمين من مختلف وعموم مدن ومحافظات الجنوب خلال اليوم وأمس، شاكرين لهم كل جهودهم.

وحققت مليونية رفض استمرار الاحتلال نجاحا إعلاميا وجماهيريا كبيرا رغم ضيق فترة التحضير للمليونية ونقلها مؤخرا من ساحة الحرية بمديرية خورمكسر إلى شارع الشهيد مدرم بمديرية المعلا.

اتبعنا على فيسبوك