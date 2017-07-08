منذ
شطارة: المليونية تضمنت رسائل للانقلابيين والإخوان ونأسف لهجوم إعلام الشرعية
  أكد عضو المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، أن مليونية 7 يوليو بعنوان "استمرار رفض الاحتلال"، تضمنت رسائل للانقلابيين والاخوان المجرمين ولكل من يقف ضد إرادة شعب الجنوب. وقال شطارة: للأسف الإعلام المحسوب على الشرعية كأن الإسهال أصابه من كثرة هجومه على الاحتفالية وعلى
منذ 6 دقائق
مدير أمن عدن يؤدي صلاة الجمعة بشارع مدرم ويتفقد سير الإجراءات الأمنية لحماية مليونية 7/7 السلمية
  أدى اللواء/ شلال علي شائع مدير أمن العاصمة عدن صلاة الجمعة بشارع مدرم بين عشرات الآلاف من أبناء الجنوب المشاركين في مليونية 7 يوليو احياء للذكرى العاشرة لثورة شعب الجنوب السلمية التي انطلقت في العام 2007م وكذا ذكرى الاجتياح العسكري للجنوب من قبل نظام صنعاء في العام 1994م
منذ 11 دقيقه
تنظيمية مليونية 7-7 ‘‘بالمعلا‘‘ تصدر بياناً ختامياً
  انتهت مليونية رفض استمرار الاحتلال التي نظمها المجلس الانتقالي الجنوبي مساء اليوم الجمعة بوسط مديرية المعلا بالعاصمة عدن بسلام ونجاح جماهيري وإعلامي كبير. وقالت اللجنة المنظمة للمليونية إن الفعالية الحاشدة التي حضرها رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة
منذ 16 دقيقه
الصور التي ألهبت مشاعر الجماهير بساحة المعلا
  ألهبت صورة مشاعر الآلاف من الجنوبيين المشاركين في مليونية 7 يوليو بساحة المعلا عصر يوم الجمعة . وكانت الصورة حينما وقفت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في صف واحد وشبكت يدها بيد بعضها . وهتف الآلاف تأييدا للمجلس الانتقالي الجنوبي لحظتها .   *من نبيل القعيطي      
منذ 19 دقيقه
‘‘بن عيدان‘‘: الخيانة للوطن لا تثبت إلا عبر القضاء و‘‘شطاره‘‘:كلمة خطيب الجمعة لا تعبر عن توجهات المجلس
  أثارت بعض عبارات خطيب فعالية المعلا اليوم الجمعة ردود فعل رافضة لما قاله عن المختلف الجنوبي وهو بهذا يمثل قناعته الخاصة كما يفعلها خطباء المساجد (وهو ضمنا تحت مسئولية وزارة الأوقاف) ولا يمثل سياسة المجلس الانتقالي الجنوبي وأدبياته المعروفة وخطاب رئيس المجلس يثبت عكس ما
الرئيسية اخبار المحافظات تنظيمية مليونية 7-7 ‘‘بالمعلا‘‘ تصدر بياناً ختامياً
اخبار المحافظات

تنظيمية مليونية 7-7 ‘‘بالمعلا‘‘ تصدر بياناً ختامياً

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
السبت 08 يوليو 2017 12:06 صباحاً

 

انتهت مليونية رفض استمرار الاحتلال التي نظمها المجلس الانتقالي الجنوبي مساء اليوم الجمعة بوسط مديرية المعلا بالعاصمة عدن بسلام ونجاح جماهيري وإعلامي كبير.

وقالت اللجنة المنظمة للمليونية إن الفعالية الحاشدة التي حضرها رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس الزُبيدي، انتهت بسلام ولم تسجيل أي حوادث فيها.

 

وثمن القائمون على المليونية الجهود الكبيرة التي بذلتها قوات شرطة عدن ووحدات الأمن المكلفة بحماية المتظاهرين القادمين من مختلف وعموم مدن ومحافظات الجنوب خلال اليوم وأمس، شاكرين لهم كل جهودهم.

وحققت مليونية رفض استمرار الاحتلال نجاحا إعلاميا وجماهيريا كبيرا رغم ضيق فترة التحضير للمليونية ونقلها مؤخرا من ساحة الحرية بمديرية خورمكسر إلى شارع الشهيد مدرم بمديرية المعلا.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة