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تحت ضل العلم القطري : بضع نفر يحضرون فعالية الحكومة والشرعية بساحة العروض (صور)

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 07 يوليو 2017 06:15 مساءً

 

حضر بضع نفر فعالية ساحة العروض التابعة للحكومة والشرعية في خور مكسر بعدن.

وتحت العلم القطري الذي رفع في الساحة، فشلت فعالية حكومة بن دغر والشرعية في تحقيق اي حضور يذكر ولو لعشرات من انصارهم لا يتعدون الثلاثين فردا.

 

ويأتي رفع العلم القطري في فعالية حكومة بن دغر والشرعية، عقب التمويل المالي الكبير الذي ضخه جلال هادي نجل الرئيس ورئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر والذي وصل الى نحو (500 مليون) ريال يمني حسب مصادر مؤكدة.

 

وقال شهود عيان ان جماعة حزب الاصلاح وانصار رئيس الحكومة والتابعين لنجل هادي رفعوا العلم القطري في الساحة التي بدت خالية من اي حشد.

واكد مراقبون ان الحكومة ونجل هادي  تلقوا دعما ماليا من قطر عبر حزب الاصلاح، لاقامة فعالية يرفع فيها علم قطر، تاكيدا على وقوف الحكومة مع قطر.

 

وقالوا ان حزب الاصلاح يتبنى  من خلف الستار، اقامة فعالية الحكومة بخور مكسر، وهي الفعالية التي فشلت في تحقيق اي حضور غير بضع نفر ممن تم ضخ لهم الاموال .

 

ويعد حزب الاصلاح ( فرع الاخوان المسلمين باليمن ) بالشراكة مع ( حزب المؤتمر)  الذي ينتمي رئيس الحكومة اليه، وكذا نجل هادي،  هم ( تحالف 94 ) وصناع اليوم الاسود في الجنوب 7 يوليو الذي اقام شعب الجنوب اليوم ذكراه ال23 بساحة شارع مدرم بالمعلا، وحضرها مئات الالاف تعبيرا عن ادانتهم لهذا اليوم وتأكيدا على حق الجنوب في استاعادة دولته المستقلة.

 

 

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