عشرات الآلاف من أبناء الجنوب يؤدون خطبتي وصلاة الجمعة بالشارع الرئيسي بالمعلا(صور)

أدى عشرات الآلاف من أبناء الجنوب الذين توافدوا إلى العاصمة عدن للمشاركة بمليونية استمرار رفض الاحتلال، خطبتي وصلاة الجمعة بشارع الشهيد مدرم بمديرية المعلا ..

وفي خطبة الجمعة التي القاها الشيخ محمد رمزو دعا فيها إلى التلاحم وتوحيد الصف والالتفاف خلف المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي، مشيراً إلى أن المجلس آتى بفضل الله وإرادة الشعب كممثل شرعي له أمام الغير نحو تحقيق الهدف الذي ضحى من أجله الشهداء ..

شارك في صلاة الجمعة العشرات من القيادات الأمنية والعسكرية وأعضاء بالمجلس الانتقالي الجنوبي ..

هذا ويحيي أبناء الجنوب منذ أمس الخميس حتى هذه اللحظات الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة الجنوبية ( الحراك الجنوبي ) 7/7 وكذا ذكرى اجتياح الجنوب في العام 1994م من قبل الاحتلال اليمني الشمالي، تلبية لدعوة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ..

اللجنة الإعلامية

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