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عدد من أعضاء المجلس الانتقالي يزوروا القيادي المحامي الغريب ..

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 07 يوليو 2017 08:22 صباحاً

 

في بادرة جنوبية وطنية تثلج قلوب المخلصين قام عدد من اعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي بزيارة ودية للقيادي بالحراك الجنوبي الاستاذ المحامي العلي هيثم الغريب في منزله الكائن بخور مكسر العاصمة عدن .. يتقدمهم الشيخ صالح بن فريد العولقي والشيخ عبد الرب النقيب والشيخ احمد بامعلم وعلي الكثيري وعقيل العطاس .. والمقدم صميدع.

 

وتأتي تلك الزيارة الودية للقيادي الاستاذ الغريب لشرح مستجدات الاوضاع الراهنة في الجنوب والتشاور حول الدفع بالمجلس الانتقالي الجنوبي للعمل ضمن منظومة وطنية متنوعة تقبل بالجميع ضمن اطار الهدف العام ..

واثنى الغريب على تلك الزيارة لاعضاء المجلس واكد في سياق الكلام ان مبدأ التصالح والتسامح هو الهدف الأسمى الذي لا يفرط به الجنوبيين جمعا, وهو المدماك الاساسي الذي انطلق منه نضال شعب الجنوب وعلى مساره سنواصل نضالنا بإذنه تعالى لكي ينجح .. كما اشاد بالتنوع الموجود في المجلس ..

 

واكد اعضاء المجلس ان زيارتهم للقيادي علي هيثم الغريب المحامي كونه من الشخصيات الجنوبية الوطنية التي تحتاجها المرحلة للعمل ضمن منظومة تحقق الهدف الجنوبي المنشود ، ويأتي عرفاناً لما قام به المحامي الغريب من دور نضالي متميز ومن تضحيات ونشاط كبير خلال مراحل الحراك الجنوبي السلمي والمقاومة الجنوبية .. والذي نحن في هذه المرحلة التي يمر بها الجنوب بحاجة الى رص الصفوف اكثر فاكثر والتعاضد والتكاتف ...

حضر اللقاء القيادي علي مديد والمقدم صميدع والصحفي سعدان اليافعي .. واخرون .

 

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