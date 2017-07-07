كاتب في صحيفة ‘‘الجزيرة السعودية‘‘: سمو القضية الجنوبية في مبادئها وقيمها

قال كاتب ومحلل سياسي في صحيفة "الجزيرة" السعودية أن سمو القضية الجنوبية في مبادئها وقيمها وثوابتها باستعادة الحقوق فالواجب الالتزام حتى وأن اساء الآخرين الادب فكل مجتمع يعبر عن خصال بيئته

وقال الكاتب "هاني مسهور" في تغريدات رصدها موقع "شبوه برس" : سيبرهن الحراك الجنوبي قدرته في انجاح مليونية 7 يوليو 2017 وسيؤكد الشعب انه لن ينحرف عن ثوابته الراسخة وستمضي الفعالية سلمية ككل مليونياته

وقال "مسهور" أن الجنوبيون لم يطلبوا اكثر من أن يمثلهم المجلس الجنوبي سياسيا فلماذا تتم مصادرة حقه في التعبير عن ذلك الحق ومناشدته المجتمع الدولي بذلك؟؟

وأختتم بالقول أن الحشود المليونية تعرف ما لها وما عليها فليست بحاجة لتعريفها بما اعتادت عليه عشرة اعوام فلقد خرجوا في زمن عفاش ولم يهابوه فكيف يخافون اليوم!

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