منذ
عدد من أعضاء المجلس الانتقالي يزوروا القيادي المحامي الغريب ..
  في بادرة جنوبية وطنية تثلج قلوب المخلصين قام عدد من اعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي بزيارة ودية للقيادي بالحراك الجنوبي الاستاذ المحامي العلي هيثم الغريب في منزله الكائن بخور مكسر العاصمة عدن .. يتقدمهم الشيخ صالح بن فريد العولقي والشيخ عبد الرب النقيب والشيخ احمد
منذ 8 دقائق
عيون الإقليم والعالم تتركز على مدينة عدن
  قال الأكاديمي والسياسي الجنوبي "د حسين لقور بن عيدان" في تغريده رصدها موقع "شبوه برس" وجاء فيها : من يعتقد أن عيون الإقليم و سفراء الدول الثمان عشرة ليست مركزة على عدن فهو لا يدرك أهمية احتفالية المجلس الانتقالي الجنوبي فليكن اليوم يوم التأسيس لمستقبل الجنوب.  
منذ 15 دقيقه
كاتب في صحيفة ‘‘الجزيرة السعودية‘‘: سمو القضية الجنوبية في مبادئها وقيمها
  قال كاتب ومحلل سياسي في صحيفة "الجزيرة" السعودية أن سمو القضية الجنوبية في مبادئها وقيمها وثوابتها باستعادة الحقوق فالواجب الالتزام حتى وأن اساء الآخرين الادب فكل مجتمع يعبر عن خصال بيئته   وقال الكاتب "هاني مسهور" في تغريدات رصدها موقع "شبوه برس" : سيبرهن الحراك
منذ 19 دقيقه
علي محسن ذراع عفاش ..والثنائي العفاشي الجنوبي هادي وبن دغر
  علي محسن ذراع عفاش الأيمن، المجرم اللص الملطخة يداه بالدماء والفساد، نائب رئيس الشرعية اليمنية في الرياض، لن يكون في يوم من الأيام ضد مصالحه، وسيعمل بكل ما أوتي من سلطة وذيول في الجنوب على إعادة الزمن العفاشي بأي صيغة تضمن تدفق عوائد الثروة والهيمنة. وهذا - لأنه كذلك منذ
منذ 24 دقيقه
عدن قلعة الأحرار. .. وقبلة الزوار
  المتصالح مع نفسه .. والمتسامح مع وطنه .. والمُحب لشعبه والمقدر لتضحيات الشهداء ودمائهم الزكيه .. والمؤمن بعدالة القضيه .. يستطيع أن ينـتج ، و يستطيع ان يترفع عن صغائر الامور ليحفظ مكانته ، ويستطيع أن يُعطي ، ويستطيع أن يفكر بشكل صحيح متجاوزاً الآخرين مهما كانوا عـقبة في
الرئيسية مقالات عدن قلعة الأحرار. .. وقبلة الزوار
مقالات
الجمعة 07 يوليو 2017 07:58 صباحاً

عدن قلعة الأحرار. .. وقبلة الزوار

شفاء الناصر
مقالات أخرى للكاتب
علي الذيب بو مشعل .. ‘‘روفل‘‘ وليس مسؤل أمني
ياسر اليماني .. بوق ملوث مدفوع الأجر
قرارات سياسية تستهدف الجنوب والجنوبيين
ماذا وراء عودة بحاح الى حضرموت في هذا التوقيت ؟
شنهو تعني كلنا هادي ؟؟
لا ولادة دون ألم !
هادي والتقدير الخاطئ للموقف
لا حبا في السلطة وانما رفضا للقرارات التآمرية
مؤتمر حضرموت الجامع : تدشين فعلي للاقاليم ام دعوة لجنوب فيدرالي جديد
المقاوم الحقيقي إنسان محترم لا يمارس البلطجة

 

المتصالح مع نفسه .. والمتسامح مع وطنه .. والمُحب لشعبه والمقدر لتضحيات الشهداء ودمائهم الزكيه .. والمؤمن بعدالة القضيه .. يستطيع أن ينـتج ، و يستطيع ان يترفع عن صغائر الامور ليحفظ مكانته ، ويستطيع أن يُعطي ، ويستطيع أن يفكر بشكل صحيح متجاوزاً الآخرين مهما كانوا عـقبة في طريقه .

 

وسيظل مبدأ التصالح والتسامح هدف سام ونبيل والالتزام به واجب ديني ووطني , لايخص قيادات المجلس,الانتقالي وحسب , وانما كل فرد من افراد  الشعب الجنوبي الذي, يسمو فوق الألام والجراح ، ويسطر بحبر من ذهب في صفحات نضاله تاريخ أمة عرفت معنى الأنسانية الحقة .. فالتصالح والتسامح مشروع انساني وسياسي ونقطه فاصله بين الفرقة والوئام، جسدها الجنوبيون في 13 يناير 2006 متعاهدين بالحفاظ على اللحمة الجنوبية  وعلى روح التعاون  والرحمه والموده في جميع نواحي الحيااة

 

عدن قلعة الاحرار .. وقبلة الزوار , والجميع مدعون الى شارع مدرم للمشاركة في فعالية  7 / 7 " لا لاستمرار الاحتلال " فقط تذكروا حينها أن لا تنظروا لحالكم انتم ، بل ضعوا نصب اعينكم مستقبل الاجيال القادمة  ، مستقبل اولادكم الذي يستحق ان تقدموا لأجله الغالي والنفيس .. فالمسأله لم تعد شعارات ولا هتافات ولا مماحكات ، ولكنها حياة واسلوب عيش ، ان يكون الانسان كريما او ذليلا ، ان يكون عزيزاً مرفوع الرأس او  منحي الهامه .. ولن يبقى لكم شيئاً اذا ضاع كل ذلك .. اما الأكل والشرب والنوم  فهي اموراً يستطيع اي حيوان ان يمارسها بحرفية منذ خروجه من بطن امه مباشرة .

 

وفقكم الله

ودمتم في حفظ الرحمن ..

 

#shefaa_alnaser

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال