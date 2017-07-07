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الوكالة الدولية ‘‘إيجس‘‘ : اهتمام أمريكي بنشاط المجلس الانتقالي الجنوبي

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 07 يوليو 2017 07:53 صباحاً

 

قالت الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية (ايجيس) إن اهتماما أمريكيا واسعا بما يخص نشاط المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يعتزم الجمعة تنظيم تظاهرة حاشدة، في ذكرى اجتياح نظام صنعاء لمدينة عدن منتصف تسعينات القرن الماضي.

وأكدت الوكالة "إن خبراء وسياسيين مقربين من الإدارة الأمريكية أكدوا اهتمام كبير لواشنطن بالمجلس الانتقالي الجنوبي كصوت فاعل يمثل الجنوبيين ويوحد صفوفهم نحو الاندماج ضمن عملية سياسية تضمن حقوق الشعب الجنوبي في الاستقرار والتنمية".  

 

وذكر السيد جمال بدر العواضي مدير الوكالة في إفادة خاصة لـ(اليوم الثامن) "ان لقاءً تم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس مع عدد من الخبراء الامريكيين المعنيين بمنطقة الخليج واليمن، تزامن مع زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى المانيا لحضور قمة العشرين، تضمن الاعداد لتقرير مشترك يوضح طبيعة والية عمل واهداف المجلس الانتقالي الجنوبي كصوت يحمل التطلعات المستقبلية لغالبية الجنوبيين خاصة  وان الخبراء لاحظوا التفاف شعبي  واسع حول المجلس لم يحظى  به اي كيان سياسي جنوبي سابق".

وقال العواضي "ان  الادارات الامريكية السابقة وجدت صعوبة كبيرة في التعامل مع الكيانات الجنوبية السابقة التي كانت تختلف وتتصارع بعضها البعض  حول من تمثيل الجنوب".  واضاف العواضي ان الادارة الحالية وضعت حل الازمة اليمنية ضمن اولياتها مشيرا الى ان التفاف القوى السياسية والشعبية الجنوبية حول المجلس الانتقالي جعل منه القوى الموحدة السياسية التي ستفتح الباب على مصراعيه للتعامل الامريكي معه كقوة سياسية مؤثرة وفاعلة".

 

كما اكد رئيس الوكالة الدولية ( ايجيس)  انهم بدئوا عمليا بأعداد محاور التقرير الرئيسية والذي حال الانتهاء منه سيسلم  للإدارة الامريكية الحالية وسيطلع عليه بصورة مباشرة الرئيس الامريكي حيث من المتوقع ان تحمل الاسابيع القليلة القادمة تطورات جديده فيما يختص بالشأن اليمني عامه والجنوبي بصورة خاصة.

 

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