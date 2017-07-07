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الرئيسية مقالات لم نعد مطاردين من من الامن المركزي والقومي وفرق الموت التابعة لناصر منصور هادي
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الجمعة 07 يوليو 2017 07:52 صباحاً

لم نعد مطاردين من من الامن المركزي والقومي وفرق الموت التابعة لناصر منصور هادي

صلاح بن لغبر
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أسهل مراحل مواجهة الاحتلال الشمالي كانت مرحلة الحرب

ذلك أن الواحد منا ملك سلاحه

والاهم انه يدافع وكل من حوله معه ولم يعد مطاردا من الامن المركزي والقومي وفرق الموت التابعة لناصر منصور هادي (شقيق الرئيس) . بعكس مواجهة المحتل وهو في قمة جبروته ونسبه كبيرة ممن حولك تسخر منك ومنهم من يتعاون مع الاحتلال الذي يجرك متى يشاء الى ظلام السجون والتعذيب ويصفيك متى شاء، ويقصف أهلك بكل انواع الاسلحة دون ان تملك القدرة على الرد، الا أن أصعب إحساس هو رؤيتك للجنود الشماليين ومعسكراتهم واطقمهم تفعل ماتريد

وان تكلمت قال لك من بجانبك اهدأ هذه دولة..

 

للمرة الاولى نشعر بالحرية والقدرة وعدم الخوف من أجهزة الموت والتحرك بحرية كانت في الحرب الاخيرة.

 

لا يعلم مناضلوا الشهرين ان هناك من تقدمهم بمليون ميل حينها كان الرجل يواجه جيوش المحتل كلها دون ان يمتلك رصاصة

 

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