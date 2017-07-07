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الجمعة 07 يوليو 2017 07:51 صباحاً

رسالة قصيرة لبن دغر

بأقلامهم
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ربما تستطيع أن تخدع البسطاء وتدغدغ عواطفهم ببيانك الأخير .. !!

هناك وضوح غير عادي بين السطور لحالكم وموقفكم الهزيل اليوم وعليه أحب أن أقول الآتي:

1- لن ننسى عندما كانت بيوت وحارات عدن تستقبل قذائف الحوثي وصالح وشعب عدن يموت، وانت بجوار عفاش تقدم له النصائح في غرفة العمليات الحربية.

2- المجلس الانتقالي الجنوبي مفوض من الشعب بمليونيتين في الرابع والواحد والعشرين من مايو، كما أنه يضم أشخاص يحضون بقبول شعبي من كل محافظات الجنوب من المهرة حتى لحج.

3- طلب التحالف تهدئة الموقف بين المجلس الانتقالي والشرعية، وإلتزم المجلس وانقلبتم أنتم على المجلس وعزلتوا ثلاثة محافظين وقرارات البقية جاهزة في الدرج، رغم التزامكم للتحالف بعدم إقالة أعضاء المجلس من مناصبهم.

4- خطابك رغم أن فيه نفس مناطقي عفن يعكس نفسيتك المريضة، إلا أنني سعيد بإظهار ما في بواطنكم من كراهية ولا تنسى بأنك كنت أحد أطراف الصراع السابق وليس نحن بل شاركت في عمليات السحل والتعذيب في حضرموت.

5- مهما فعلت فشرعيتك التي تتغنى بها تنالوها من الشمال وليس من الجنوب، كيف لا وانتم عبيد الهضبة المقدسة بإمتياز، وتعلمون أن الشمال هو من يعطيكم شرعيتكم بنفس الأسطوانة القديمة الرئيس جنوبي ورئيس الحكومة جنوبي.

6- لو جبت لنا خاتم سليمان لن نحبك ولا نستطيع أن نحبك ما حيينا، بل لا نستطيع حتى أن نذكر فيك أي حسنة وان كانت لديك حسنات.

7- إذا كنت تحترم نفسك غادر غير مأسوف عليك أنت ومن معك فأنت وهادي كل ما صنعتوه بأنكم تدورون الأجساد المحنطة التي يعرفها الشمال والجنوب منذ ستينيات القرن العشرين وحتى القرن الحالي، فقط لضمان تدويركم.

 

*- المهندس الكازمي

 

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