د. عبد الناصر الوالي..... مرحبا 7/7 مرحبا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى عدن وفي عدن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجمعة مباركة

(ياجنوبي صحي النوم سبعة سبعة اخر يوم)

هل تذكرون ذلك اليوم. سفكت دمائنا وانتهكت كرامتنا وزج بالعديد من صناديد شبابنا في السجون. جن جنونهم وهسترت عقولهم. كانوا يحسون ان الارض تزلزل تحت اقدامهم. لم نكن نملك حينها الا صدورنا العارية وحناجرنا الصداحة. وكنا نجاهر بهذا الشعار امام الحرس الجمهوري والامن المركزي ، الامن السياسي والامن القومي، قوات مكافحة الاٍرهاب وعسكر مكافحة الشغب.

لم يكونوا يعرفوا ماهو سر قوتنا كانوا يعتقدون اننا نخفي عنهم قوة سرية قوة ستقلب الارض على رؤوسهم وتبتلعهم. كانوا هم أنفسهم معتقدين فعلاً بانه اخر يوم. وكنا مؤمنين بانه اخر يوم لأننا الحق وهم الباطل وما كان للباطل ان ينتصر. تاخر قليلاً هذا اليوم وضحينا بمزيد من الأرواح والدماء ولكنه جاء وأصبح اليوم لنا والغد باذن الله لنا.واليوم يرتفع عويلهم وتتحشرج اصواتهم من جديد ولكن هذه المرة وهم بأيادي خاوية وعزائم خائرة. يتخبطون شرقاً وغرباً يفتشون في سواد التاريخ وبين سطور ظلماته عن فكرة منقذة لعلهم ينتقمون منا باي شكل من الأشكال.

ايها الإخوة والأحبة في شمالنا الحبيب. نحن نتمنى لكم كل الخير. نحن نريدكم ان تنتصروا وسندعمكم في هذا. ونحن نتمنى لكم السلام والرخاء والوئام والمحبة. نحن نتمنى لكم التقدم والنماء. نحن تسامحنا ونتسامح فيما بيننا يوماً بعد يوم ومنكم ثلة لاتتمنى لنا ذلك. نحن نختلف فقط في كيفية الخلاص من هذه الوحدة التي اضرت بنا ولم تعد تجلب الخير لكم. ولكنا متفقين بان هذه الوحدة لم تعد ممكنة وليس فيها خير او ما يبشر بخير لا لنا ولا لكم. نحن لن نفشل في هذا الامتحان .يخلقون أمامنا وبغذون الكثير من الصعوبات ولكننا سننجح باذن الله.ساعدوا انفسكم ونحن سنساعدكم ان اردتم ولكن اتركونا نختار نمط حياتنا الذي نرتضيه لانفسنا ونحن الأعرف ماهو ونتحمل مسؤولية اختيارنا ونتائجه.صدقونا هناك حفنة تتكلم وتتصرف باسمكم وهي ليست انتم ونحن نعي ذلك جيداً.

ولن نسمح لهم ان يستمروا في اذيتنا والاسائة اليكم. نحن نسامحكم على كل ما عانييناه من اذى وألم ولا نحملكم وزره فنحن نعرف من هو عدونا. ولكن نحن لا نستطيع ان نكرر التجربة مرة اخرى. نحن نسامحكم من قلوبنا ولكن نحن لم ننسى ولا نستطيع ان ننسى ولا يحق لنا ان ننسى.

مرحباً سبعة سبعة. مرحباً بمجلسنا الانتقالي الى عدن وفِي عدن.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والافراج للأسرى وفِي مقدمتهم عميدهم المرقشي والحريّة والكرامة لنا ولكم.

ا. د. عبدالناصر الوالي

عدن

6 يوليو2017

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