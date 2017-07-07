منذ
فعالية الضرار
  من حق أي قوة سياسية أو وطنية جنوبية أن تدعو لفعالية جماهيرية... لكن يكون في الوقت والزمان والمكان متسع يؤكد أن الدعوة ليست لها أغراض أخرى كيدية أو تعطيلية موجهة ضد من سبق ودعا لفعالية وحدد تاريخها وزمانها ومكانها   رغم كل ذلك فقد أثبت المجلس الانتقالي الذي سبق بالدعوة
منذ 7 دقائق
د. عبد الناصر الوالي..... مرحبا 7/7 مرحبا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى عدن وفي عدن
  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجمعة مباركة (ياجنوبي صحي النوم سبعة سبعة اخر يوم) هل تذكرون ذلك اليوم. سفكت دمائنا وانتهكت كرامتنا وزج بالعديد من صناديد شبابنا في السجون. جن جنونهم وهسترت عقولهم. كانوا يحسون ان الارض تزلزل تحت اقدامهم. لم نكن نملك حينها الا صدورنا
منذ 33 دقيقه
فوبيا المجلس الانتقالي*
  حالة من الهلع والخوف والقلق والاضطراب وما يسميها علم النفس ب"الفوبيا" تسيطر على الكثيرين من اركان تحالف ٧/٧ (الانقلابيين والشرعيين) لمجرد الحديث عن " المجلس الانتقالي الجنوبي" هذه الحالة تشمل عددا من الكتاب التافهين والصحفيين الجادين والوزراء والمسؤلين المحترمين وغير
منذ 36 دقيقه
الشيخ ‘‘بن فريد‘‘: دول التحالف ستقف معنا لتحقيق مطالبنا..وأملاك اليمنيين في سنحافظ عليها
  حاوره / علي الهدياني : قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ صالح بن فريد العولقي ان نتائج الجولة الخارجية التي قام بها رئيس المجلس ونائبه وعدد من أعضائه كانت ناجحة وايجابية . وافاد العولقي في حوار صحفي بأن هناك تفهما إقليميا ودولياً كبيراً لضرورة تأسيس المجلس لقيادة
منذ 45 دقيقه
عشرات الآلاف الجنوبيين يتظاهرون في شارع مدرم بالمعلا عشية مليونية السابع من يوليو
  تظاهر عشرات الالاف من الجنوبيين في شارع الشهيد مدرم بمديرية المعلا عشية مليونية استمرار رفض الاحتلال المتزامنه مع ذكرى اليوبيل الاول لانطلاقة الثورة الجنوبية . وبدأت الوفود تحتشد في شارع الشهيد مدرم من عصر الخميس فيما وصلت وفود لمشاركين من  المحافظات الجنوبية الى
الرئيسية مقالات فوبيا المجلس الانتقالي*
مقالات
الجمعة 07 يوليو 2017 02:35 صباحاً

فوبيا المجلس الانتقالي*

د عيدروس نصر النقيب
aidn55@gmail.com
مقالات أخرى للكاتب
بن دغر عندما يرتدي مسوح الرهبان*
‘‘العبيد‘‘ الذين حرروا الجنوب
مرة أخرى عن الإقالات والتعيينات.*
حول بيان المجلس الانتقالي*
عندما تسود الضحالة السياسية والأخلاقية*
سيادة الرئيس . . . انقذوا ابين قبل حلول الكارثة*.
عن مقر اتحاد الادباء والكتاب عدن.*
أفكار حول المجلس الانتقالي الجنوبي*
إلى أين يذهب نفط حضرموت*
حتى لا تفقد الشرعية شرعيتها *.

 

حالة من الهلع والخوف والقلق والاضطراب وما يسميها علم النفس ب"الفوبيا" تسيطر على الكثيرين من اركان تحالف ٧/٧ (الانقلابيين والشرعيين) لمجرد الحديث عن " المجلس الانتقالي الجنوبي" هذه الحالة تشمل عددا من الكتاب التافهين والصحفيين الجادين والوزراء والمسؤلين المحترمين وغير المحترمين .

قبل أسابيع قال رئيس وزراء الحكومة الشرعية الدكتور أحمد بن دغر  أن المجلس أزمة عابرة قد تم احتواؤها، وبالأمس بدأ منشوره المزلزل المثير للفتنة بعبارة "أما وقد عدتم" وهذه العبارة تفسر في علم نفس الإعلام بأنها تعبير عن الخيبة، فالرجل الذي اعتقد انه قد (احتوى) المجلس يصدم بعودة قيادته.

لا يخيف ابطال ٧/٧ داخل الشرعية تحالف الحوثي وصالح الانقلابي فهؤلاء يمكن الوصول معهم إلى انصاف حلول، بل أن الكثيرين بما فيهم بن دغر كانوا جزءً من هذا التحالف حتى ما بعد إعلان عاصفة الحزم، لكن المجلس الانتقالي هو وحش مخيف لأنه يؤمن بقضية عادلة لا يريدون لها أن تظهر للعالم بما تحويه من أحقية ومشروعية وعدالة لذلك ما إن يذكر اسمه حتى تعاودهم حالة الفوبيا ويفقدون توازنهم ويطلقون العنان للهذيان ليعبر عما بداخلهم من اضطراب يستعصى على السيطرة.

__________________

*   من صفحتة الكاتب على فيس بوك

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال