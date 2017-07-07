فوبيا المجلس الانتقالي*

حالة من الهلع والخوف والقلق والاضطراب وما يسميها علم النفس ب"الفوبيا" تسيطر على الكثيرين من اركان تحالف ٧/٧ (الانقلابيين والشرعيين) لمجرد الحديث عن " المجلس الانتقالي الجنوبي" هذه الحالة تشمل عددا من الكتاب التافهين والصحفيين الجادين والوزراء والمسؤلين المحترمين وغير المحترمين .

قبل أسابيع قال رئيس وزراء الحكومة الشرعية الدكتور أحمد بن دغر أن المجلس أزمة عابرة قد تم احتواؤها، وبالأمس بدأ منشوره المزلزل المثير للفتنة بعبارة "أما وقد عدتم" وهذه العبارة تفسر في علم نفس الإعلام بأنها تعبير عن الخيبة، فالرجل الذي اعتقد انه قد (احتوى) المجلس يصدم بعودة قيادته.

لا يخيف ابطال ٧/٧ داخل الشرعية تحالف الحوثي وصالح الانقلابي فهؤلاء يمكن الوصول معهم إلى انصاف حلول، بل أن الكثيرين بما فيهم بن دغر كانوا جزءً من هذا التحالف حتى ما بعد إعلان عاصفة الحزم، لكن المجلس الانتقالي هو وحش مخيف لأنه يؤمن بقضية عادلة لا يريدون لها أن تظهر للعالم بما تحويه من أحقية ومشروعية وعدالة لذلك ما إن يذكر اسمه حتى تعاودهم حالة الفوبيا ويفقدون توازنهم ويطلقون العنان للهذيان ليعبر عما بداخلهم من اضطراب يستعصى على السيطرة.

__________________

* من صفحتة الكاتب على فيس بوك

اتبعنا على فيسبوك