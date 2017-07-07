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اخبار المحافظات

عشرات الآلاف الجنوبيين يتظاهرون في شارع مدرم بالمعلا عشية مليونية السابع من يوليو

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 07 يوليو 2017 02:23 صباحاً

 

تظاهر عشرات الالاف من الجنوبيين في شارع الشهيد مدرم بمديرية المعلا عشية مليونية استمرار رفض الاحتلال المتزامنه مع ذكرى اليوبيل الاول لانطلاقة الثورة الجنوبية .

وبدأت الوفود تحتشد في شارع الشهيد مدرم من عصر الخميس فيما وصلت وفود لمشاركين من  المحافظات الجنوبية الى المعلا للمشاركة بالمليونية .

 

ووصل عصر الخميس موكب ابناء الصبيحة من لحج ومع دخول المغرب دخلت وفود محافظة ابين قادمة من زنجبار والدلتا و ابناء المنطقه الوسطى و ابناء محافظة شبوة وصول بمعيتهم .

ودخل موكب ابناء الضالع ويافع وردفان وسط إستقبال جماهيري في الساحة ، وتباعاً تواصل وصول الوفود الى المعلا فوصل ابناء حضرموت باكثر من 25 باص .

 

وتواصلت الفعالية من بعد صلاة المغرب حيث القيت العديد من الابيات الشعرية واقيمت سهره غنائيه و تم عرض مسرحية عن يوم الامل واستعرض بعدها فيلم وثائقي وكان عنوانه اليوم الاسود الذي تحول الى ابيض .

هذا وستكون صلاة الجمعة غداً في شارع الشهيد مدرم في المعلا و وستقام عصراً فعالية مركزية في نفس الشارع لإحياء مليونية 7 يوليو .

 

من محمد الكازمي

 

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