لأول مرة منذ عشر سنوات .. محافظو الجنوب يتولون حشد الجماهير للزحف صوب عدن
لأول مرة ومنذ 10 سنوات لانطلاق ثورة الحراك الجنوبي السلمي يشرف محافظي المحافظات الجنوبية وقيادات السلطة المحلية ومدراء أمن محافظات الجنوب رسميا لتسيير مواكب الزاحفين صوب العاصمة عدن.
ويأتي ذلك التحول التاريخي الكبير من خلال سيطرة الجنوبيين على كامل إدارة محافظاتهم وتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يمثل الحامل السياسي والشرعي لقضية الجنوب وانخراط محافظي الجنوب في إطار رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.
هذا وتتواصل عمليات الإشراف في المحافظات الجنوبية لحشد الجماهير والزحف صوب العاصمة عدن للمشاركة في مليونية 7/7 بشارع الشهيد مدرم بالمعلا تلبية لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي لتجديد الجنوبيين رفض الاحتلال اليمني ومواصلة الثورة حتى التحرير والاستقلال .
ومن المزمع أن تستقبل العاصمة عدن صباح ومساء غد الخميس عشرات الآلاف من الزاحفين من حضرموت ولحج وأبين وشبوة والضالع والمهرة وسقطرى للمشاركة في مليونية 7 يوليو المزمع إقامتها عصر الجمعة .
وبات شارع الشهيد مدرم بحي المعلا بحسب اللجنة التحضيرية للمليونية مأمن وجاهز لاحتضان الحشود الوافدة من عموم محافظات الجنوب .