لأول مرة منذ عشر سنوات .. محافظو الجنوب يتولون حشد الجماهير للزحف صوب عدن

فعالية الضرار من حق أي قوة سياسية أو وطنية جنوبية أن تدعو لفعالية جماهيرية... لكن يكون في الوقت والزمان والمكان متسع يؤكد أن الدعوة ليست لها أغراض أخرى كيدية أو تعطيلية موجهة ضد من سبق ودعا لفعالية وحدد تاريخها وزمانها ومكانها رغم كل ذلك فقد أثبت المجلس الانتقالي الذي سبق بالدعوة

د. عبد الناصر الوالي..... مرحبا 7/7 مرحبا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى عدن وفي عدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجمعة مباركة (ياجنوبي صحي النوم سبعة سبعة اخر يوم) هل تذكرون ذلك اليوم. سفكت دمائنا وانتهكت كرامتنا وزج بالعديد من صناديد شبابنا في السجون. جن جنونهم وهسترت عقولهم. كانوا يحسون ان الارض تزلزل تحت اقدامهم. لم نكن نملك حينها الا صدورنا

فوبيا المجلس الانتقالي* حالة من الهلع والخوف والقلق والاضطراب وما يسميها علم النفس ب"الفوبيا" تسيطر على الكثيرين من اركان تحالف ٧/٧ (الانقلابيين والشرعيين) لمجرد الحديث عن " المجلس الانتقالي الجنوبي" هذه الحالة تشمل عددا من الكتاب التافهين والصحفيين الجادين والوزراء والمسؤلين المحترمين وغير

الشيخ ‘‘بن فريد‘‘: دول التحالف ستقف معنا لتحقيق مطالبنا..وأملاك اليمنيين في سنحافظ عليها حاوره / علي الهدياني : قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ صالح بن فريد العولقي ان نتائج الجولة الخارجية التي قام بها رئيس المجلس ونائبه وعدد من أعضائه كانت ناجحة وايجابية . وافاد العولقي في حوار صحفي بأن هناك تفهما إقليميا ودولياً كبيراً لضرورة تأسيس المجلس لقيادة