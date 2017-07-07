كل قيادات المقاومة رفضت تحمل مسئولية أمن عدن بعد استشهاد اللواء جعفر محمد سعد

شكرآ رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي

شكرا للواء شلال علي شائع مدير امن العاصمة عدن

سأكشف لكم اليوم من تخلى عن اهل عدن عندما استهدفهم يوميا التنظيم الارهابي

ومن الذي كان يعتبر تنظيم القاعدة اخوة ويعتبر قتالهم فتنة؟

عندما كانت القاعدة وداعش تعبث في العاصمة عدن فسادآ وتقتل يوميا على اهلها على مرئى ومسمع من تلك القيادات .

وبعد استشهاد اللواء جعفر محمد سعد محافظ العاصمة عدن تم التحدث مع كافة قيادات المقاومة في العاصمة عدن دون استثناء هل لكم من قدرة على حماية الناس في العاصمة عدن من الاغتيالات اليومية...للعلم كل ابناء العاصمة عدن يعلمون ذالك

كانت تلك القيادات كلها ردها واحد ...نحن والقاعدة اخوان ولن نخوض في الفتنة ...اتحدى اي قيادي في العاصمة عدن ان ينكر هذا

لم يبقى اي خيار للرئيس هادي سوى تعيين اللواء عيدروس الزبيدي محافظا للعاصمة عدن واللواء شلال علي شائع مديرآ لأمن العاصمة عدن

أكثر محاولات اغتيال تعرضا لها اثناء الحرب على التنظيمات الارهابية ورغم اصاباتهم المتكررة استمروا يدافعون عن عدن رغم كل ماحصل حتى استتب الامن

يجب على عدن واهلها عدم نسيان هذا الجميل ..........

لهذا مهما قلت في حق القائد عيدروس الزبيدي والقائد شلال علي شائع اقسم لكم بالله اني لن اوفيهم حقهم ابدا .

شكرا لكم من القلب على كل ماقمتم به لأجل إيقاف حمام الدم اليومي في عدن .

العاصمة عدن

#ناصر_الحسني

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