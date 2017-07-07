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الرئيسية اخبار المحافظات دون وساطة لبن فريد : فشل حكومة بن دغر في حشد أي مناصرين أجبرهم لسحب عناصرهم في ساحة العروض
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دون وساطة لبن فريد : فشل حكومة بن دغر في حشد أي مناصرين أجبرهم لسحب عناصرهم في ساحة العروض

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 07 يوليو 2017 02:13 صباحاً

 

فشلت الشرعية وحكومة بن دغر في حشد أي مناصرين لهم الى ساحة العروض بخور مكسر لإقامة فعالية بيوم 7 يوليو، بالتزامن مع دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة الفعالية في شارع مدرم بالمعلا.

وغادر ساحة العروض بضع نفر كانوا متواجدين في الساحة مساء اليوم، قبل ان يغادر الساحة عدد من المسلحين الذي كانوا في الساحة.

 

ونفى القياديان الجنوبيان الشيخ صالح بن فريد والشيخ عبدالرب النقيب أي وساطة لهم للطلب من منظمي ساحة خور مكسر إلغاء مهرجانهم المفترض ،نافيين ما تحدثت به مصادر في لجنة تنظيم فعالية الحكومة والشرعية عن وجود وساطة لتوحيد الفعاليتين وهو ما روج له الاعلام الرسمي وأتباعه.

 

وقال شهود عيان أن ساحة العروض بدت خالية من أي حشود، غير بضع نفر برفقة مسلحين تابعين للحكومة والشرعية، مؤكدين ان الجماهير والحشود الجنوبية توجهت إلى ساحة المعلا التي دعا المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة الفعالية فيها .

واكتظت ساحة المعلا بالوفود والحشود الجماهيرية التي توافدت من انحاء محافظات ومناطق الجنوب، تلبية لدعوة المجلس الانتقالي لإقامة فعالية بيوم 7 يوليو الأسود.

 

وجاء فشل الحكومة والشرعية في حشد أي أنصار لهم الى ساحة العروض، عقب الدعوة التي وجهها رئيس حكومة الشرعية أحمد بن دغر لأنصار الحكومة لإقامة فعالية تابعة للحكومة في ساحة العروض بخور مكسر، في محاولة لإظهار انقسام جنوبي واقامة فعاليتين .

وأظهر فشل الحكومة والشرعية حجمهم الشعبي الحقيقي في الجنوب، إذ قال مراقبون أن الحكومة لا تتمتع بأي شعبية، وان الشعب الجنوبي يقف صفاً واحداً خلف المجلس الانتقالي الجنوبي.

 

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