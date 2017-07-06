السيد الجفري : إن كنا في عدن فلن أكون إلا حاضرا بمليونية المعلا رد رئيس رابطة الجنوب العربي الحر السيد عبدالرحمن الجفري على الحفري على تلفقيات كاذبة تدعي انه في عدن وسيشارك في فعالية ساحة العروض. وقال الجفري بتصريح خاص لـ شبوه برس - هذه التلفيقات كذبه وان كنت في عدن فلن اكون الا مع شعبنا الجنوبي في شارع الشهيد مدرم بالمعلا. نص

حشود ضخمة في طريقها الى عدن واخرى وصلت الى مدينة المعلا (صور) بدأت الجماهير بالتوافد من مختلف مدن الجنوب الى الشارع الرئيسي بمدينة المعلا عصر اليوم الخميس للمشاركة في مليونية رفض الاحتلال والاحتفاء بالذكرى الـ 10 لانطلاق الحراك الجنوبي وذكرى احتلال الجنوب من قبل الشمال . ووصل قبل لحظات موكب ابناء الضالع ويافع الى مدينة عدن

في رثاء شهيد المقاومة الجنوبية والحراك السلمي (الشهيد النسي) أبيات من الشعر (صور) حزنت شبوه كلها من البحر إلى الرملة حزنا شديدا على أحد فرسانها الذي كانت له في كل ميدان من ميادين الشرف والفداء صولة وجولة وكان النجم الظافر فيها شرفا ورفعة . كان فهد سالم المغصن النسي رحمه الله تعالى ذلك الرجل الخجول الذي لا يبحث عن نجوميهة أو صدارة مجالس أو مهرجانات

نصيحة محب لمن يريد إقامة فعالية في ساحة العروض : لأنني أؤمن بحق الجميع في التعبير عن الرأي والمطلب والحاجة ، ولأنني أؤمن بالتنوع والاختلاف وأعتبره ظاهرة صحية تخدم ولا تهدم .. فإن كل من يحاول إقامة فعالية يوم 7/7 في ساحة العروض بعيدا عن الفعالية التي دعا لها المجلس الانتقالي في شارع مدرم ( شارع المعلا الرئيسي ) سيضع نفسه في