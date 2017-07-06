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السيد الجفري : إن كنا في عدن فلن أكون إلا حاضرا بمليونية المعلا

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 06 يوليو 2017 09:54 مساءً

 

رد رئيس رابطة الجنوب العربي الحر السيد عبدالرحمن الجفري على الحفري على تلفقيات كاذبة تدعي انه في عدن وسيشارك في فعالية ساحة العروض.

 

وقال الجفري بتصريح خاص لـ شبوه برس - هذه التلفيقات كذبه وان كنت في عدن فلن اكون الا مع شعبنا الجنوبي في شارع الشهيد مدرم بالمعلا.

 

نص التصريح

"نشر البعض أنني وبعض القيادات سنصل ونحضر فعالية ساحة العروض!!

وطبعا هذه كذبة..

ومع احترامي للجميع... فإنني إن كنت في عاصمة بلادي - عدن النور - فلن أكون إلا حاضرا بفعالية شعبنا في شارع الشهيد مدرم بالمعلا .. ولسنا ضد أي جنوبي ولن نعادي أي جنوبي مهما خالفنا في الرأي...ولن نفرط في قضية الجنوب العربي واهداف شعبه العظيم الذي قدم في سبيلها آلاف الشهداء والجرحى... ومع اليمن الشقيق سنسعى لإقامة علاقات أخوية تقوم على المصالح المتبادلة بين الدولتين وشعبيهما.. ولن نكون إلا حلفاء للتحالف العربي في معركة حماية الأمة ومع العالم في حربه على الإرهاب والتطرف والكراهية. "

عبدالرحمن علي بن محمد الجفري

 

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