حشود ضخمة في طريقها الى عدن واخرى وصلت الى مدينة المعلا (صور)





بدأت الجماهير بالتوافد من مختلف مدن الجنوب الى الشارع الرئيسي بمدينة المعلا عصر اليوم الخميس للمشاركة في مليونية رفض الاحتلال والاحتفاء بالذكرى الـ 10 لانطلاق الحراك الجنوبي وذكرى احتلال الجنوب من قبل الشمال .

ووصل قبل لحظات موكب ابناء الضالع ويافع الى مدينة عدن وسيلحقها موكب اخر ضخم لابناء شبوة وابين الذي وصل الى مدينة شقرة ومن المتوقع وصوله الى عدن بعد ساعة .

وفي اقصى الشرق تحرك موكب وادي حضرموت بأكثر من 25 باص كبير ووصلوا قبل ساعات الى بلحاف .. موكب وادي حضرموت يمثل مديرية تريم وسيئون والسوم والقطن َحريضه ووادي العين وشبام.. ومن المقرر أن يصل عدن بعد الساعه التاسعة مسائًا .

وستشهد المعلا يوم غدًا الجمعة اضخم مليونية تلبيةً لدعوة وجهها المجلس الانتقالي الجنوبي لإحياء هذه الفعالية صباح وعصر يوم غدا والتي سوف يجدد شعب الجنوب خلالها تأييده للمجلس الانتقالي ومباركته لكافة الخطوات التي أقدم عليها وحثه على الانتقال إلى خطوات فعلية نحو استعادة دولة الجنوب والسيطرة الكاملة على اراضيه .

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