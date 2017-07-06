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في رثاء شهيد المقاومة الجنوبية والحراك السلمي (الشهيد النسي) أبيات من الشعر (صور)

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شبوه برس - خاص - عتق
الخميس 06 يوليو 2017 09:31 مساءً
آخر صورة للشهيد في اجتماع يوم أمس بعتق للتحضير لفعالية 7-7- بالمعلا

 

 

حزنت شبوه كلها من البحر إلى الرملة حزنا شديدا على أحد فرسانها الذي كانت له في كل ميدان من ميادين الشرف والفداء صولة وجولة وكان النجم الظافر فيها شرفا ورفعة .

كان فهد سالم المغصن النسي رحمه الله تعالى ذلك الرجل الخجول الذي لا يبحث عن نجوميهة أو صدارة مجالس أو مهرجانات بل كان سباقا في ميادين القتال في صفوف المقاومة في كل أصقاع شبوه التي دنست بأقدام المحتل اليمني ولم يئن أو يشكوا حاجة وهو الذي كان ينفق على سلاحة وذخيرته ومن جهده وعرق جينه وكان حاضرا في ميادين النضال السلمي لعشر سنوات مضت.

 

سقط فهد النسي صباح اليوم شهيدا في حادث مروري وهو في طريقه إلى ميدان أرحب وأكبر ميادين النضال السلمي يوم فعالية الـ 7-7 بمدينة المعلا بعدن *- محرر شبوه برس

 

قصيدة في رثاء الشهيد فهد

حزني قفا نعشك كتيب و سرايا

.......لا شيعوك احرار مرخه على الكتوف

كبدي علم وضلوع صدري سرايا

............والقلب دقاته كما دقة الدفوف

تهز الحيود وتعتصر بالدرايا

.........ونفانيفها تنشغ علينا من القنوف

دموع الشرف ذي خيلوه البرايا

..............فوق المعلا ورأتوت منه الالوف

كن الثراء موقد وجوهه مرايا

........تعكس وتحرق نون عيني ولاتشوف

على فهد ذي سارح عدن والنوايا

......تسوقه على باب الكرامه مع الضيوف

اهل المروه حاملين القضايا

....على الروس والارواح في راحة الكفوف

عسى الله يجملهم ويحسن عزايا

.....لهم صف والمرحوم له بينهم صفوف

له ركن في الساحه وعنده زوايا

..........في كل جبهه والمدافع لها قصوف

ما جابه المطمع ونيل العطايا

........قصده هزيمة ذي غزونا من الكهوف

مغصن وله غصنين تثمر هدايا

...........واوراقها في المكتبة تثري الرفوف

من محبرة دمة يخط الروايا

.........لقلام نحل وفكر مجناه في القروف

عساك تحصد من ثمار الدنايا

................ اجور تشفع لك نهار الوقوف

تناصحوا يا كاتبين الوصايا

...............دنيا الندامه ما عليها حسوف

 

الشاعر علي بن شريفان الهلالي – عتق

 

 

 

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