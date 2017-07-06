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تأكيدا لتهديدات ‘‘بن دغر‘‘ القوات المسلحة الجنوبية تحبط محاولة زحف للحوثيين باتجاه الجنوب

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شبوه برس – خاص – طور الباحة
الخميس 06 يوليو 2017 05:08 مساءً

 

قال مصدر محلي أن القوات المسلحة الجنوبية احبطت محاولة تقدم للحوثيين في المناطق الجبلية الواقعة بين مديريتي الوازعية والمضاربة جنوب غرب لحج.

وأضاف المصدر ان مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين، تمكنت خلالها القوات الجنوبية من صد محاولة التقدم بالسلاسل الجبلية الفاصلة بين المديريتين مما تعذر سيطرة المليشيات على جبل الخُزم الإستراتيجي والبراحة والظهورة.

وتأتي هذه المحاولة لمليشيات الحوثي وقوات صالح تأكيدا للتهديدات التي أصدرها أحمد عبيد بن دغر بأن القوات الحوثية العفاشية جاهزة للعودة الى عدن والجنوب .

 

المحاولة تأتي ضمن محاولاتها المتكررة التقدم باتجاه محافظة لحج وبقية المناطق الجنوبية.

*- شبوه برس – جولدن نيوز

 

 

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