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خلال 24 ساعة.. أمن عدن يلقي القبض على عصابة ثانية تروج للمخدارت

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 06 يوليو 2017 05:01 مساءً

 

تمكنت وحدة من إدارة مكافحة المخدرات التابعة لإدارة أمن عدن وبأشراف ومتابعة من مدير أمن العاصمة عدن اللواء/ شلال علي شائع، بعد منتصف ليلة " الثلاثاء " القبض على عصابة تروج للمخدرات بين أوساط الشباب بمديرية المعلا، سبقتها فجر أمس الأول " الأثنين " ضبط عصابة مماثلة بالمنصورة ..

وقالت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لإدارة أمن عدن: أن عملية القبض على مجموعة من المروجين للمخدرات تمت بعد الرصد وهم على متن سيارة " سوناتا ذهبي " وبحوزتهم ما يقارب كيلو إلا ربع من مادة الحشيش المخدرة التي كانوا يروجوا لها بين شباب المعلا ..

 

وأكدت أن العملية تكللت بالنجاح، حيث تم ضبط السيارة وتحريز ما بها من مخدرات، والقبض على المروجين لهذه الآفة والزج بهم في السجن لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم إلى النيابة العامة ..

 

الجدير بالذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية تمت عمليات مداهمات مماثلة لأوكار ترويج وتعاطي المخدرات في مديرية صيرة من قبل أفراد مكافحة المخدرات التابعة لإدارة أمن عدن، حققت نجاحاً كبيراً خلالها وتم ضبط عدد من المروجين وبحوزتهم مواد مخدرة تم ربطها وتحريزها، وفجر أمس الأول " الأثنين " تم القبض على عصابة بالمنصورة وبحوزتهم كيلو إلا ربع من " الحشيش " ..

 

بدوره أشاد مدير أمن عدن اللواء/ شلال شائع، بالإنجازات الكبيرة والنجاحات الملموسة التي حققها رجال مكافحة المخدرات، مقدماً لهم جزيل الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود وتضحيات وهم يدافعون عن شباب العاصمة عدن من أخطر عدو عرفته البلاد وأخطر سلاح يفتك بالمجتمع وهو سلاح المخدرات، الذي يحاولون تدمير الشباب من خلاله، مؤكداً عدم التهاون مع العصابات المروجة لهذه الآفة والمتعاطين لها

 

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