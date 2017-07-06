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منذ
‘‘ بن عيدان‘‘ : لا أحد في الجنوب يدَعي بانه صاحب حق اكثر من الاخرين
  قال السياسي والأكاديمي " د حسين لقور بن عيدان" أن الذي يجب ان يفهمه الجميع ان الجنوب يستوعب جميع أبناءه و لا يمتلك أيا كان حق الادعاء بانه صاحب حق اكثر من الاخرين .   وقال "بن عيدان" في منشور رصده موقع "شبوه برس" : لن اذهب فيما يذهب بعض الكتاب في تخوين و لا طلب إقصاء الاخوة
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‘‘ بن عيدان‘‘ : لا أحد في الجنوب يدَعي بانه صاحب حق اكثر من الاخرين

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 06 يوليو 2017 03:30 صباحاً

 

قال السياسي والأكاديمي " د حسين لقور بن عيدان" أن الذي يجب ان يفهمه الجميع ان الجنوب يستوعب جميع أبناءه و لا يمتلك أيا كان حق الادعاء بانه صاحب حق اكثر من الاخرين .

 

وقال "بن عيدان" في منشور رصده موقع "شبوه برس" : لن اذهب فيما يذهب بعض الكتاب في تخوين و لا طلب إقصاء الاخوة الذين اصروا على قيام احتفال مستقل لهم بعيدا عن احتفال المجلس الانتقالي الجنوبي.

الذي يجب ان يفهمه الجميع ان الجنوب يستوعب جميع أبناءه و لا يمتلك ايا كان حق الادعاء بانه صاحب حق اكثر من الاخرين .

 

المجلس يحمل مشروع و رؤية واضحة و هي:

 العمل من اجل الوصول الي قيام دولة جنوبية اتحادية ديمقراطية لا علاقة لها بالماضي و تحترم حق الجميع في العمل السياسي متى التزموا احترام القانون و نبذ العنف.

 

لذلك ندع الجميع يحتفل كلا على طريقته دون اي قلق و نتمنى ان يكون احتفال الاخوة ايضا في اطار السعي لتحقيق حلم الجنوبيين في دولة بعيدا عن اليمننة السياسية و ان يكلل احتفالهم بالنجاح.

 

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