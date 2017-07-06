عفاش مدرسة إذا أعددتها .. أعددت كيسآ واسع الأخزاق

علي عبدالله صالح لمّا يتخرّج واحد من مدرسته لازم يختم عليه بالختم السحري وفي مكان سرّي وبأسلوب قَدَري .

لم يتخرّج أحد من هذي المدرسة في يوم ولقيناه في يوم آخر على عكس تربيتها وتعليمها ومنهجها وتقويمها أبداً أبداً .

لا تطلب من خرّيج مدرسة عفاش الاَّ أن يكون عفاشياً مخاً ومخيخاً ، سلوكاً ومسلكاً ، نهجاً ومنهجاً ، طرقاً وخلقاً .

مش مهم يكون جذره قومياً أو منبته أممياً أو تربته اسلامية ، ولا يهم أن يكون جاء من بيئة محافظة أو عيلة مراكضة أو حارة مكارضة .. المهم أنه تخرّج من المدرسة العفاشية ، ومادام تخرّج من هذي المدرسة فهو ابنها وربيبها وحبيبها قلباً وقالباً .

اللي يطلب من خرّيج هذي المدرسة أن يكون من أهل الشرعية والدولة المدنية الحديثة والنهضة القادمة وأن يبني بلداً ويرعى عهداً ويحمي شعباً ، يروح يدوّر بقرة تلحّسُه !

قالها ناظر المدرسة شخصياً ، قالها كلمة للتاريخ : كلهم من نظامي ( أي كلهم من مدرستي ) ..

عفاشُ مدرسةٌ اذا أعددتَها .. أعددتَ كيساً واسعَ الأخزاق ِ .

نقطة .

من آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخر السطر !

*- بقلم : حسن عبدالوارث – صحفي يمني

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