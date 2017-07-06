توكل كرمان تهدد السفير البريطاني

أطلقت القيادية في حزب التجمع اليمني للإصلاح الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان تهديدا مبطنا للسفير البريطاني وذلك على خلفية تصريحه الذي أدلى به عقب لقاءه برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي ..

وقالت كرمان في منشور كتبته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رصده محرر " شبوه برس" : " قولوا للسفير البريطاني في اليمن مافيش حاجة اسمها صوت واحد يمثل الجنوب وان كان ناسي يرجع يقرأ قرارات مجلس الأمن والتي بالمناسبة كتبت مسوداتها بالقلم البريطاني والتي أكدت جميعها على وحدة اليمن غير القابلة للانتقاص والتفريط والتجزئة بأي حال من الأحوال " .

وكان السفير البريطاني لدى اليمن سيمون شركليف قد كتب تغريدات على صفحته في تويتر عقب لقاءه رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي اكد فيها دعم المملكة المتحدة لايجاد صوت جنوبي قوي وموحد، يسعى لتحقيق الاهداف من خلال النقاش السياسي دون اللجوء الى العنف.

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