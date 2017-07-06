حراك ابين ولحج يدعوان للزحف الى عدن في 7 يوليو

دعا المجلس الحراك في محافظه ابين جميع المواطنين الشرفاء والمناضلين وقيادات وقواعد ونشطاء ومناصري الحراك بالزحف الى العاصمة عدن للمشاركة في مليونية 7 يوليو.

واشار مجلس الحراك في ابين في بيان حصل" شبوه برس" على نسخة منه: ان المشاركة في المليونية تعبر عن ارادة شعب الجنوب بفك اﻻرتباط واستعادة الدوله المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيها .

من جانبه أهاب المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بمحافظة لحج جميع ابناء مديريات محافظة لحج للزحف الكامل والمشاركة الفاعلة في مليونية السابع من يوليو القادم التي ستقام صباح يوم الجمعة القادم في ساحة الحرية بمدينة خورمكسر بالعاصمة الجنوبية عدن استجابة للدعوة التي وجهها المجلس الانتقالي الجنوبي

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