نقل مليونية 7-7- إلى المعلا لقطع الطريق على بن دغر والميسري لتفجير إقتتال جنوبي

لاقى قرار المجلس الانتقالي الجنوبي نقل مليونية 7-7 يوم الجمعة القادمة إلى الشارع الرئيسي بالمعلا استحسانا واسعا في صفوف الجنوبيين لقطع الطريق على احمد بن دغر وأحمد الميسري اللذان هددا علنا وبشكل عن تفجير قتال جنوبي – جنوبي تنفيذا لتعليمات السيد والمولى المخلوع "علي عبدالله صالح" في صنعاء بل وهدد بن دغر بأن قوات سيده العفاش على بعد 150 كيلومتر من عدن

موقع "شبوه برس" رصد ما دونه على حائطه الكاتب والناشط " نبيل عبدالله" وجاء فيه : نقل مكان المليونية قرار حكيم يؤكد فيه المجلس انه حريص على وحدة الجنوبيين وحقن دمائهم وعدم اعطاء فرصة لمن يسعى لاقتتال جنوبي هدد به الميسري ثم اكد عليه بن دغر والذي وصف الخلاف مناطقي وليس سياسي وبهذا حتى لم يحترم مؤيدي هادي فبعد ان دفعوا بهم للوقوف بوجه المجلس الانتقالي يأتي رئيس الحكومة ليصفهم كطرف من اطراف الاحتقان المناطقي القابل للانفجار .

قرار نقل المليونية الى المعلا بدلاً من ساحة العروض بخور مكسر لا يظهر حرص المجلس الانتقالي فقط فله مكاسب سياسية اخرى ستجعل المعترضين يندمون على قرار نقلها .

وأضاف الكاتب : سيظهر حجم الحشود ونرى الفرق بين الطرفين .

ثانياً سيكون الحشد في المعلا اكبر دليل على الاستجابة للمجلس الانتقالي وهنا ستنتهي اسطوانة المفلسين الذين اعتبروا الحشد في مليونية اعلان عدن ليس لتفويض المجلس الانتقالي وانما حشود تخرج كل عام في هذا اليوم والمجلس استغل تواجدها ورغم غباء وسذاجة هذا الطرح الا انهُ كان بإمكانهم مواسات انفسهم بهذه الاسطوانة التي خسروها .

موعدنا يوم 7 / 7 المعلا

اتبعنا على فيسبوك