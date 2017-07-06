منذ
اللجنة التحضيرية لمليونية 7 يوليو تقر عن نقل موقع الفعالية إلى شارع مدرم بالمعلا (البرنامج)
  اقرت اللجنة التحضيرية لمليونية استمرار رفض الاحتلال في اجتماعها الاستثنائي المنعقد ظهر هذا اليوم بنقل موقع اقامه المليونية من ساحه العروض بخور مكسر الى شارع الشهيد مدرم ( الرئيسي) في المعلا .   وسيكون برنامج الفعالية على النحو التالي : 1_ يوم الخميس إستقبال الحشود و
منذ 39 دقيقه
الاحتشاد ثم الاحتشاد..و لا شيئ غير الأحتشاد...
  محاولات دؤوبة وغير خجلة من أركان النظام اليمني بشقيه الانقلابي والشرعي لتركيع الارادة الجنوبية الحرة وتقويض انتصاراتها في المنازلات السياسية والعسكرية التي تحققت لها بالحراك الثوري السلمي والمقاومة الباسلة وأخيرا مجلسها الانتقالي الجنوبي.. محاولات --- ورغم ضراوتها
منذ 44 دقيقه
في ذكرى إستشهاد المناضل الفذ ‘‘ صالح أبوبكر بن حسينون‘‘
  مرت بالأمس ذكرى رحيل الشهيد اللواء/ السيد صالح ابو بكر بن حسينون الشخصيه القياديه الفذة التي تمثل روح حضرموت والجنوب (1936-1994م)، فهو الشخصية الحضرمية والقائد العسكري الكبير والذي أحب وطنه حضرموت والجنوب وأحبته تلك الارض الطاهرة ودفن فيها شهيداً مناضلاً فذاً مدافعاً عن
منذ 58 دقيقه
نقل مليونية 7-7- إلى المعلا لقطع الطريق على بن دغر والميسري لتفجير إقتتال جنوبي
  لاقى قرار المجلس الانتقالي الجنوبي نقل مليونية 7-7 يوم الجمعة القادمة إلى الشارع الرئيسي بالمعلا استحسانا واسعا في صفوف الجنوبيين لقطع الطريق على احمد بن دغر وأحمد الميسري اللذان هددا علنا وبشكل عن تفجير قتال جنوبي – جنوبي تنفيذا لتعليمات السيد والمولى المخلوع "علي
منذ ساعه و 12 دقيقه
الجنوب العربي .. بين صراع الماضي و آمال المستقبل
  لا شيء يسلب الناس كرامتهم كما تفعل الصراعات المسلحة التي يتم الفرز فيها على أساس مناطقي حيث تُنشب تلك الصراعات مخالبها في أكتاف الوطن و تقوض أركانه و تسلبه مقومات البقاء و النماء و تدمر مرافقه و خدماته.. و تسلب المواطن حياته و حياة أحبابه تاركة إياهم أشلاء ممزقة و أشتاتا
الرئيسية اخبار المحافظات نقل مليونية 7-7- إلى المعلا لقطع الطريق على بن دغر والميسري لتفجير إقتتال جنوبي
اخبار المحافظات

نقل مليونية 7-7- إلى المعلا لقطع الطريق على بن دغر والميسري لتفجير إقتتال جنوبي

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 06 يوليو 2017 12:09 صباحاً
صورة من المعلا من أرشيف شبوه برس

 

لاقى قرار المجلس الانتقالي الجنوبي نقل مليونية 7-7 يوم الجمعة القادمة إلى الشارع الرئيسي بالمعلا استحسانا واسعا في صفوف الجنوبيين لقطع الطريق على احمد بن دغر وأحمد الميسري اللذان هددا علنا وبشكل عن تفجير قتال جنوبي – جنوبي تنفيذا لتعليمات السيد والمولى المخلوع "علي عبدالله صالح" في صنعاء بل وهدد بن دغر بأن قوات سيده العفاش على بعد 150 كيلومتر من عدن   

 

موقع "شبوه برس" رصد ما دونه على حائطه الكاتب والناشط " نبيل عبدالله" وجاء فيه : نقل مكان المليونية قرار حكيم يؤكد فيه المجلس انه حريص على وحدة الجنوبيين وحقن دمائهم وعدم اعطاء فرصة لمن يسعى لاقتتال جنوبي هدد به الميسري ثم اكد عليه بن دغر والذي وصف الخلاف مناطقي وليس سياسي وبهذا حتى لم يحترم مؤيدي هادي فبعد ان دفعوا بهم للوقوف بوجه المجلس الانتقالي يأتي رئيس الحكومة ليصفهم كطرف من اطراف الاحتقان المناطقي القابل للانفجار .

قرار نقل المليونية الى المعلا بدلاً من ساحة العروض بخور مكسر لا يظهر حرص المجلس الانتقالي فقط فله مكاسب سياسية اخرى ستجعل المعترضين يندمون على قرار نقلها .

 

وأضاف الكاتب : سيظهر حجم الحشود ونرى الفرق بين الطرفين .

ثانياً سيكون الحشد في المعلا اكبر دليل على الاستجابة للمجلس الانتقالي وهنا ستنتهي اسطوانة المفلسين الذين اعتبروا الحشد في مليونية اعلان عدن ليس لتفويض المجلس الانتقالي وانما حشود تخرج كل عام في هذا اليوم والمجلس استغل تواجدها ورغم غباء وسذاجة هذا الطرح الا انهُ كان بإمكانهم مواسات انفسهم بهذه الاسطوانة التي خسروها .

موعدنا يوم 7 / 7 المعلا

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة