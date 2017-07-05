بعد تشكيكه واستهانته بـ جدية التحالف العربي : ‘‘بن دعر‘‘ وحكومته إلى الأووت

بعد أن فضحه حبه وولاؤه لسيده عفاش في صنعاء من خلال إشادته بقوات المخلوع وقدرتها على العودة إلى عدن والجنوب العربي مشككا في الضربات الساحقة الماحقة التي لحقت بقوات سيد "بن دغر" عفاش وحليفه عبدالملك الحوثي , وكأنه بهذا ينسف كل التضحيات التي قدمها التحالف العربي من دماء خيرة شبابه وأنبلهم وأمواله وكل جهوده على كل الصعد بل ومشككا في صدق إستشعار السعودية والإمارات للخطر الايراني على الأمن القومي الخليجي وتم بتر اليد الايرانية على أرض الجنوب بفضل الشهداء والجرحى الجنوبي بدق أول خنجر في نحر المشروع الإيراني يوم 19مارس وتحرير معسكر الصولبان ووأده بعد وصول المدد العسكري والمادي ببدء عاصفة الحزم العربي وحينها كان "بن دغر" في حضن سيده عفاش في صنعاء يراقبون الوضع على الأرض ويحث مولاه على مواصلة الضغط لحسم المعركة وكسر شوكة الجنوبيين القليلين العدد والعدة , كل ذلك قبل أن يكلف "بن دغر" باختراق صفوف الشرعية في الرياض بتكليف من سيده "عفاش"

موقع "شبوه برس" رصد تغريدة تصب في صلب الموضع كتبها الأكاديمي والسياسي الجنوبي " د حسين لقور بن عيدان" نور نصها : بن دغر و حكومته أصبحوا على كف عفريت بعد بيانه الذي هدد فيه بعودة الحوثيين إلى عدن في ظل تواجد قوات التحالف العربي .

لا شك أن استهانته بانتصارات المقاومة الجنوبية المدعومة من التحالف العربي التي حررت عدن و الجنوب من الحوثيين و عصابات المخلوع و مواجهتها للارهاب كشفت عن موقف متواطئ لصالح سيده السابق في صنعاء.

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