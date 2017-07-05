رئيس التكتل الجنوبي في مؤتمر الرياض ينفي التحضير لمؤتمر جنوبي في السعودية

صرح الدكتور بدر صالح العيسائي رئيس تكتل الجنوبيين المشاركين في مؤتمر الرياض ان لا صحة لما اشيع عن تحضير جهات جنوبية تتبع الشرعية لمؤتمر جنوبي في الرياض بدعم من الاشقاء في السعودية وذلك بغرض تشكيل مجلس جنوبي موازي لما تم تشكيله في عدن قبل عدة اسابيع .

واكد الدكتور العيسائي خلال تصريح وزع على وسائل الاعلام ان تكتل الجنوبيين المشاركين في مؤتمر الرياض لا علم له بهذا المؤتمر ولم يتلقى اي دعوة من اي جهة لحضوره مشيراً الى انه اجرى عدة اتصالات بشخصيات جنوبية رفيعة في الحكومة الشرعية للتأكد من صحة الخبر الا ان الجميع نفوا علمهم بهذا المؤتمر. مشيراً الى ان الشرعية ليست بحاجة الى تشكيل مجالس سياسية ولا يعقل ان تدعوا الى ذلك وهي السلطة التي تحكم والمعترف بها دولياً .

واختتم الدكتور العيسائي تصريحه بدعوة وسائل الاعلام الى تحري المصداقية قبل نشر اي اخبار من شأنها ان تثير البلبلة وتشق الصف في هذه الاوقات الصعبة التي تمر بها البلاد.

محمد علي رشيد النعماني

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