المجلس الانتقالي الجنوبي يدعوا الجنوبيين لزحف الى العاصمة عدن والمشاركة في مليونية تجديد رفض الإحتلال
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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 05 يوليو 2017 02:23 صباحاً
دعا المجلس الانتقالي الجنوبي ابناء الجنوب لزحف صوب العاصمة عدن للمشاركة الفاعلة في مليونية تجديد رفض الاحتلال التي تتزامن مع حلول الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة الجنوبية .
وجمع اليوم إجتماع للجنة التحضيرية للمليونية برئاسة عضو المجلس الانتقالي الجنوبي امين صالح حيث تم الإطلاع على سير الاستعدادات للمليونية.
وتم تشكيل اللجان العاملة في تحضير المليونية ووزعت فيما بينها مهام العمل لتجهيز في استقبال الحشود التي ستتدفق الى ساحة العروض بالعاصمة عدن .
هذا ودعت اللجنة التحضيرية ابناء الجنوب لأدى صلاة الجمعة في ساحة العروض بخور مكسر .
من\ محمد الكازمي
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