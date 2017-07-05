المجلس الانتقالي الجنوبي يدعوا الجنوبيين لزحف الى العاصمة عدن والمشاركة في مليونية تجديد رفض الإحتلال

علي الذيب بو مشعل .. ‘‘روفل‘‘ وليس مسؤل أمني الى الصديق علي الذيب بو مشعل فوجئت بتصريحك الذي قرأتة , لقد مارست القدح واللطم في اشد المواقف والاوقات صعوبة , وتعاملت مع المختلفين معك من ابناء جلدتك بإزدواجية مجردة من الوطنية وكل معاني وقيم النضال والتسامح .. تصريح غلبت فيه مسآويك على ماقدمتة اثناء

بعد تشكيكه واستهانته بـ جدية التحالف العربي : ‘‘بن دعر‘‘ وحكومته إلى الأووت بعد أن فضحه حبه وولاؤه لسيده عفاش في صنعاء من خلال إشادته بقوات المخلوع وقدرتها على العودة إلى عدن والجنوب العربي مشككا في الضربات الساحقة الماحقة التي لحقت بقوات سيد "بن دغر" عفاش وحليفه عبدالملك الحوثي , وكأنه بهذا ينسف كل التضحيات التي قدمها التحالف العربي من دماء

انقلاب على حلفاء الحرب ضد الانقلاب.. تأسيس مجلس سياسي جنوبي في السعودية.. لماذا؟ يعتزم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي -المعترف به دوليا- إنشاء مجلسا سياسيا جنوبيا على غرار المجلس الانتقالي الجنوبي المعلن عنه في عدن يوم الـ11 من مايو (آيار) الماضي، في اعلان صريح على مواجهته دعوات استقلال الجنوب التي تتبناها الحركة الجنوبية، منذ نحو عشرة أعوام، ومثلها

رئيس التكتل الجنوبي في مؤتمر الرياض ينفي التحضير لمؤتمر جنوبي في السعودية صرح الدكتور بدر صالح العيسائي رئيس تكتل الجنوبيين المشاركين في مؤتمر الرياض ان لا صحة لما اشيع عن تحضير جهات جنوبية تتبع الشرعية لمؤتمر جنوبي في الرياض بدعم من الاشقاء في السعودية وذلك بغرض تشكيل مجلس جنوبي موازي لما تم تشكيله في عدن قبل عدة اسابيع . واكد الدكتور