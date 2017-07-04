بحاح يزور غيل باوزير ليطمئن على عدد من الشخصيات الهامة فيها.

التقى دولة الأستاذ خالد محفوظ بحاح نائب الرئيس السابق خلال زيارته إلى مدينة غيل باوزير عصر اليوم الاثنين بعدد من الشخصيات الهامة فيها منهما الشخصيات الماليتان محمدعوض بن همام محافظ البنك المركزي السابق وسالم محمد الاشولي نائب محافظ البنك المركزي الأسبق اللذان أعربا عن سعادتهما البالغة بهذه الزيارة وكان الأستاذ خالد بحاح قد اتصل بالسفير محمد سعيدمديحج الشخصية التربوية والاجتماعية إلا أنه لم يكن موجودا بالمدينة وقد اطمإن على صحته بالهاتف.

وأثناء جولته السريعة في مدينة غيل باوزير التقى أيضا بالشخصية الاجتماعية سعيد مبارك باحميش احد قيادات العمل التطوعي بجمعية حضرموت الخيرية الاجتماعية احد اقدم الجمعيات الخيرية وتبادلا أطراف الحديث.

رافقه عدد من الشخصيات

اتبعنا على فيسبوك